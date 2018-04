Vlakem do nitra ledovce

Co si ještě prohlédnout

Ledovcový palác, který vykutali ve věčném sněhu dva místní horští vůdci už v roce 1934 na ploše 1000 metrů čtverečních. Leží 20 metrů pod povrchem ledovce Aletsch.



Jak se tam dostat a za kolik

Z Prahy je to autem do Interlakenu asi 900 km (zhruba 8 až 10 hodin) přes Norimberk, Stuttgart a Basilej. Do Curychu (zhruba 120 km od Interlakenu) z Prahy denně létají Swiss i ČSA. Výlet na Jungfraujoch patří k nejdražším zážitkům ve Švýcarsku, základní cena zpáteční jízdenky z obvyklého výchozího místa Interlakenu činí 160 franků (přibližně 3200 korun). Ušetřit mohou držitelé Swiss Passu a ti, kdo vyrazí brzy ráno.



Kde hledat další informace

www.jungfraubahn.ch (horské železnice)

www.kreuz-leissigen.ch (výhodné ubytování)