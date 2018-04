Vlak pojede z Olomouce až do Návojné

Jízdní řád vlaku Olomouc

Brodek

Přerov

Hulín

Otrokovice

Staré Město

Uh. Hradiště

Kunovice

Uh. Brod

Újezdec

Nezdenice

Bojkovice

Pitín

Hostětín

Slavičín

Bohuslavice

Bylnice

Brumov

za tunelem

Návojná 7.00

7.12

7.20/7.45

8.05

8.25

8.43

8.55

9.02

9.20/10.25

10.32

10.42

11.00

11.09

11.18/11.30

11.40

11.49

12.00/12.20

12.32

12.36/12.45

12.50

Mimořádný sobotní vlak uveze více než šest set výletníků. Vyhlídkou na krajinu se mohou potěšit z dvoupatrových vagónů.

Se soupravou pojednou hned dvě parní lokomotivy, zapražené na obou koncích vlaku. Stroj s číslem 4751142 přezdívají železničáři Šlechtična. Jezdil prý v letech 1956 až 1957 na tratích v Šanghaji.

Lokomotivě 464202 se zase říká Rosnička. Je to vůbec poslední rychlíková parní lokomotiva vyrobená pro tehdejší Československé dráhy a v roce 1956 byla zapřažena v čele vlaku, který vezl Nikitu S. Chruščova z Bratislavy do Trnavy.

"Doufáme, že se nám letos podaří jízdou mimořádného vlaku přivítat jaro. Loni jsme projížděli ještě pod zasněženými vrcholky Karpat," zavzpomínal si Vladimír Procházka. Podle něj se akce účastní každoročně zejména řada fotoamatérů. "V nejmalebnějších místech tratě vlak zastavíme, kousek poodjedeme a dáme fotografům dostatek času, aby získali snímek krajiny a nebo i příjezdu lokomotivy s kouřícím komínem," dodal Procházka.

K jízdě s parní lokomotivou patří ovšem i další atrakce. Pod kotel se musí přikládat uhlí z tendru zapojeného za lokomotivou. Do chladících nádrží se pravidelně musí doplňovat voda. Bohužel na většině nádraží už nefungují systémy napajedel, a tak většinou vypomáhají hasiči. Voda se bude doplňovat například na zastávce v Uherském Brodě, v Bylnici a v Brumově.

Celodenní jízdné na mimořádný vlak pořídí milovníci cestování za sto šedesát korun. Úsekové jízdné se pohybuje od 40 do 100 korun. Děti do 15 let zaplatí jen polovinu částky. Jízdenky jsou prodávány průvodčím při nástupu.

K vlaku k lítosti organizátorů nelze připojit jídelní vůz, protože etážové vagóny nejsou průchozí. Cestujícím tedy dráhy nabídnou namísto občerstvení alespoň upomínkové předměty, pohlednice a také otisk příležitostného razítka.

České dráhy upozorňují, že na mimořádný vlak neplatí žádné slevy jinak akceptované v běžném provozu.