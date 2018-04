Vlak, který nezastaví ani závěje jako panelák

Jak se tam dostat

Přímý noční spací vagon jede z Prahy (18.17) přes Tábor (19.41), České Budějovice (20.32) do pohraničního Buchsu (5.00), odkud je to do Churu asi 30 minut. Zpět lze jet z Buchsu (0.01) přes České Budějovice (8.39) a Tábor (9.26) do Prahy (10.51). Zpáteční jízdenku lze koupit od 98 eur (asi 3100 korun). Noční autobusy Praha - Curych jedou tam a zpět těsně pod 3000 korun, víkendová letenka na téže trase stojí zhruba 10 000 korun. Na Bernina expres platí turistické předplatné Swiss pass (od cca 3000 korun na čtyři dny v Čedoku), bez něj stojí jednosměrný lístek Chur - Tirano do 2. třídy 58 franků (asi 1200 korun).



Kdy jet

V létě bývá Bernina expres, místenkový vlak, beznadějně vyprodaný, v zimě místenku nepotřebujete. Pouze v létě lze ovšem pokračovat vyhlídkovým autobusem z konečné v italském Tiranu do jihošvýcarského Lugana. Kde hledat další informace:

www.rhb.ch

www.MySwitzerland.com

http://svycarsko.idnes.cz