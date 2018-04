Vláčky a vlaky potěší v muzeu hlavně děti

Vlaky, kolejiště a nádraží zabírají malou místnost v mezipatře muzea. Lidé si tu mohou prohlédnout například několik plechových modelů lokomotiv s vlakovými soupravami, které až do padesátých let vyráběla pražská firma Merkur a brněnská Ikaria. Na ně navázala firma ETS z Prahy, která plechové vláčky dělá i dnes. "Jsou to polomakety. To znamená, že modely sice plní funkci hračky, ale zároveň připomínají určitý typ vagonu," upřesnil Ivan Rous. "Před několika desetiletími se tyto hračky dělaly z plechu hlavně proto, že to bylo levnější než třeba z umělé hmoty."

Návštěvník výstavy se v muzeu vedle několika desítek modelů seznámí také s různými typy kolejišť. Zatímco v Evropě jezdí vlaky po dvou kolejích, v Americe mají trojkolejnici. Model amerického vlaku i s tunelem, trávou a kusem skály je pohyblivý - mašinka bude podle Rouse jezdit po kolejích každý den. Výstava také na několika nákresech a modelech ukazuje, jak vypadala takzvaná koněspřežka, tedy vozy, které po kolejích táhli koně. Nechybí tu ani nejstarší obrázky železničních stanic z okolí Liberce. "Nejstarším vyobrazením, které máme, je viadukt z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Pochází z roku 1860," zdůraznil Ivan Rous.

Lidé na výstavě také uvidí, jak kdysi vypadal například nákladní vagon na sypký materiál nebo krytý železniční vagon, přezdívaný těpluška, kterým se vraceli legionáři z Ruska. "Zajímavé jsou modely parní lokomotivy, parního stroje a lokomobila, což je něco mezi lokomotivou a automobilem. Jeden inženýr je vyrobil pro své potěšení a všechny modely fungují, ještě by se daly spustit," upozornil Ivan Rous. Na přehlídce vláčků nechybí ani plechové hračky, včetně tramvaje, z konce padesátých a z šedesátých let. Výstava vláčků potrvá v muzeu až do druhého února.