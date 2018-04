Z plynojemu sál, výtahem na pec. Do Vítkovic přišly desítky tisíc lidí

Po silnicích a chodnících bývalého vítkovického Závodu 1, zahrnujícího jak vysoké pece, tak koksovnu, nebo obří plynojem, proudily od časného rána desetitisíce návštěvníků. Zhruba v sedmnáct hodin pořadatelé hlásili nejméně třicet tisíc návštěvníků v Dolní oblasti a ještě o deset tisíc více včetně lidí, kteří přišli do současných vítkovických provozů. Otevřeno ale je až do dvaceti hodin.

"Musel jsem to vidět, kdysi jsem tady pracoval a zajímalo mne, jak se to tady změnilo," vysvětloval osmašedesátiletý Jindřich Kaliok důvod, proč se k prvomájové návštěvě areálu bývalých vítkovických pecí rozhodl. "Je to zajímavé sledovat, jak se všechno změnilo. Ale udělali to tady moc pěkně, i když mi trochu chybí ten typický zápach vysokopecního plynu a tavícího se železa," dodal spokojeně.

Bývali huťaři zkoušeli průvodce

Dolní oblast zahrnuje bývalou vysokou pec číslo 1, plynojem a energetickou ústřednu. Další části bývalého závodu 1, vysoké pece a koksovna, zatím na rekonstrukci čekají, počítá se i s výstavbou nového vzdělávacího centra Svět techniky.

"Lidí, kteří si přišli zavzpomínat na minulost, bylo podstatně více. Mnozí si společně s průvodci prošli i návštěvnický okruh zahrnující i vysokou pec a přitom dávali našim průvodcům docela zabrat," popsala první den otevření technické atrakce mluvčí společnosti Vítkovice Eva Kijonková.

"Naše průvodce doslova zkoušeli ze znalostí vysokých pecí i provozů okolo, vzhledem k tomu, že tady pracovali, znali téměř vše. Nachystali si na ně i takové chytáky, jako byl například dotaz, kolik surového železa se vleze do veroniky, jak se říkalo speciálním vagonům na jeho přepravu," dodala mluvčí.

Zájem o komentované prohlídky byl obrovský, průvodci se po celý den doslova nezastavili a před novým výtahem vedoucím na vysokou pec číslo 1 se tvořily dlouhé fronty.

"Kvůli obrovskému zájmu o prohlídky nastupovali průvodci prakticky ihned po návratu s jednou skupinou k dalším návštěvníkům, kvůli velké frontě jsme nakonec museli omezit prodej lístků na prohlídky tak, aby se fronta příliš nenatahovala," popsala zájem Kijonková.

K vidění byly i prostory Rothschildova zámečku

Prohlídka s průvodcem ale byla povinná jen pro vysokou pec, po ostatních místech areálu se mohli lidé pohybovat sami. Zájemci si mohli prohlédnout jak zrekonstruovanou budovu bývalé Energetické ústředny, v níž kdysi dva mohutné kompresory zajišťovaly dodávku vzduchu nutného pro provoz vysokých pecí, tak zcela nově postavenou koncertní síň architekta Josefa Pleskota, která vznikla v útrobách obřího plynojemu.

Brány otevřely i další vítkovické provozy a společnosti. Milovníci historie si mohli prohlédnout například bývalý Rothschildův zámeček.