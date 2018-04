Vítězství si odnesl Montreal

Ve vítězství Montrealu mnozí vidí určitý druh satisfakce, když Torontu nepřipadlo pořadatelství Letních olympijských her 2008 a vítězství si odnesl Peking. Na předsedu MOV kandidující současný vedoucí Antidopingové agentury Richard Pound, skončil jako třetí. Podporovatelé tohoto rozhodnutí v estonském Tallinnu prohlásili, že volba agentury má mnohem větší dosah než pouze geografický. Znamená totiž rozpad pomyslné zdi moci a cynismu, jež obklíčily Evropu, a učiní olympijské hnutí a jeho mnohá rozhodnutí průhlednějšími a legitimnějšími.

„Vítězství je extrémně důležité, protože představuje volbu mezi starým a novým režimem,“ prohlásil sekretář pro amatérský sport Dennis Coderre na tiskové konferenci v Tallinnu těsně po hlasování. Mezi dalšími soutěžícími, usilujícími o umístění agentury v zemi, byla města Vídeň, Stockholm a Bonn, jejichž naděje se ale rozplynula v prvních třech hlasovacích kolech. Ředitelství, které nebude pravděpodobně před ZOH 2002 v Salt Lake City přemístěno, bude zodpovídat za koordinaci mezinárodních testů, za hospodaření s financemi agentury, stejně jako za plánování a průzkum návrhů. Předpokládá se, že v něm bude zaměstnáno zhruba 50 lidí.

Drogové testy budou i nadále prováděny v různých osvědčených laboratořích na různých místech světa. Hlavním cílem agentury bude i nadále odstranit drogy z amatérského sportu a zavést nové standardy, jež se budou aplikovat do všech členských zemí, jakož i do všech sportů. „Je to jeden z nejdůležitějších úkolů,“ řekl mj. Stephen Wenn, předseda Oddělení kineziologie a fyzického vzdělávání Univerzity Wilfrida Lauriera.

„Můžeme být optimističtí, pokud bude popularita OH pokračovat,“ řekl Wenn, jenž je spoluautorem knihy o MOV a sponzorství, jejíž vydání se očekává v nejbližších dnech. „I když doping náleží do vnitřních záležitostí, může ovšem utlumit nadšení mnohých lidí.“

Není tajemstvím, že k vítězství Montrealu pomohlo finanční zajištění v podobě federálních a provinčních daňových úlev pro ředitelství agentury. Sekretář D. Coderre dodal, že celková částka by měla v příštích deseti letech dosahovat 18 miliónů dolarů. Ovšem s obdobnou nabídkou daňových úlev přišla i obě evropská města Lausanne a Vídeň.

Kanadská sportovní veřejnost si po mnoha letech jednoho zklamání za druhým může konečně připsat něco do kolonky úspěchů.

Z ontárijského Bramptonu krásný den přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát: petrvera@home.com