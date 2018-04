Vítězné snímky soutěže Štíty Viléma Heckela potěší i zabolí. Podívejte se

Soutěž Štíty Viléma Heckela

Soutěž, kterou pořádá už druhým rokem agentura Czech Photo pod záštitou primátora Prahy Pavla Béma nese jméno legendárního českého fotografa a horolezce Viléma Heckela. Zahynul v roce 1970 i s celou československou výpravou pod lavinou hory Huascarán v Peru. Fotosoutěž tak navazuje na kdysi populární výstavní akci, kterou rok po tragédii založili Heckelovi příznivci a přátelé.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 103 fotografů s celkovým počtem 1 054 snímků. Soutěžilo se ve třech kategoriích - Člověk a hory, Venkovská a městská krajina a Člověk a životní prostředí. Ve zvláštní kategorii potom byla udělena Cena dcer Viléma Heckela.

Kategorie Člověk a hory

1. cena

LUKÁŠ HRDLIČKA a PAVEL SVOBODA

Série "Hašty hašty mašty maš", Pamír 2007. Všechny snímky si prohlédněte ve fotogalerii.

2. cena

JAN KOŠŤÁL

Série "Volejbalový zápas", základní tábor pod Annapurnou, Nepál, listopad 2007. Všechny snímky ve fotogalerii.

3. cena

PETR PIECHOWICZ

Ze série El Capitan. Výstup na tisíc metrů vysokou stěnu El Capitan legendární cestou "The Nose", 8. 9. – 13. 9. 2007.

Kategorie Venkovská a městská krajina

1. cena

MARTIN WÁGNER

Série snímků z České republiky 1996–2008 (prohlédněte si ji ve fotogalerii).

2. cena

RADEK SEVERA

Krajina na Slovácku (celá série ve fotogalerii)

3. cena

RENÉ JAKL

Série Český sever. Další snímky ve fotogalerii.



Čestné uznání

MILOŠ KLEMSA

Návrat

Kategorie Člověk a životní prostředí

1. cena

MARTIN WÁGNER

Série "Těžba zlata ", Sibiř 2008 (ostatní snímky ve fotogalerii).

V Krasnojarském kraji, severně od řeky Angary, jsou rozsáhlá naleziště zlata. Přes 80 let zde lidé zlato hledají a těží. Hlavně s pomocí "dragy", stroje na principu plující lodě, která do sebe vstřebává zem. Zem se ve velkém bubnu drtí a promývá vodou. Takový způsob těžby vymývá ze země veškerou úrodnou půdu a zanechává za sebou jen měsíční krajinu. Těžbou zkalená voda odtéká do řek, které jsou pak pro místní obyvatele nepoužitelné jako zdroj pitné vody nebo zdroj potravy při rybaření.

2. cena

JAN CÁGA

Série Bio – nafta, Česká republika (další snímky ve fotogalerii).

Řepka olejná, kukuřice, mák, cukrová řepa, sojový olej nebo obilniny patří do společné rodiny tzv. technických plodin. Z nich nejčastěji vyráběné methylesterové oleje a etanol jsou součástí alternativních biopaliv, jejichž spotřeba neustále stoupá. V rámci nařízení EU musí výrobci povinně přimíchat 5 % bionafty do nafty vyrobené z ropy. Všeobecně se přitom soudí, že v některých místech světa může pěstování agropaliv výrazně přispět ke zdražování základních potravin.

U nás se ropa těží především ve Vídeňské pánvi na jihu Moravy v oblasti často nazývané též jako "Moravský Texas". Trochu paradoxně se tak zároveň děje v zemědělsky nejúrodnější části naší republiky.

3. cena

JAN ŠIBÍK

Těžká práce dětí na skládce Stung Meanchey Phnompenh, Kambodža. Celou sérii snímků najdete ve fotogalerii.

Skládka Stung Meanchey leží na periferii kambodžského hlavního města Phnompenhu. Stovky dětí holýma rukama či pomocí zahnutého drátu prohledávají v navezených odpadcích ve dne i v noci za jakéhokoli počasí plasty, kovy, papír a plechovky od nápojů, vše, co se dá recyklovat. Celé okolí skládky je zdevastované a již zdálky je cítit silný zápach. Podzemní voda je chemicky znečištěna, každoročně se z ní nakazí stovky lidí. Za celodenní prohledávání odpadků si děti vydělávají asi 5 USD. Velká část dětí bydlí s rodiči přímo na skládce či v jejím nejbližším škodlivém okolí.

Čestné uznání

JAN CÁGA

Série "Krokodýlí slzy", Etiopie 2008 (všechny snímky ve fotogalerii).

V 21. století se ročně zpracovává průměrně kolem milionu a dvou set tisíc kusů krokodýlích kůží. Většina produkce pochází z krokodýlů chovaných na farmách. Kabelky, brašny, opasky, boty, peněženky… Krokodýli žijí na naší planetě téměř 200 milionů let. Jsou to jedni z nejúspěšnějších živočichů, které kdy příroda stvořila. Pokud ovšem přežijí vrtochy člověka.

Cena dcer Viléma Heckela

se uděluje fotografii, která podle Evy a Heleny Heckelových nejvíce odpovídá duchu díla jejich otce. Držitel ceny získává výstavní zvětšeninu fotografie Viléma Heckela.

JAN HOCEK

Ze série "V Nepálu"

Všechny vítězné fotografie i další vybrané snímky si můžete prohlédnout od 5. března do 12. dubna na Staroměstské radnici v Praze.