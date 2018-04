Vítěz soutěže " S námi do světa " získal dovolenou v hodnotě 300 000 Kč

15:30 , aktualizováno 15:30

Po velkém letním soutěžním marathonu, kdy celé prázdniny pátrali posluchači Frekvence 1 a čtenáři iDNES v atlasech a encyklopediích, aby odhalili šest tajemných světových měst, se 31. srpna sešli ve studiu Frekvence 1 k velkému souboji o cestu za 300 000 korun dva finalisté. Těsně po půlnoci musel vstávat pan Kamil Mašík z Bolatic u Opavy, který s manželkou a synem vážil dlouhou cestu do Prahy. Pan Miloš Vaňásek z Prahy to měl o hodný kus blíž, ale kruhy pod očima měli oba soutěžící.Vůbec totiž netušili co je vlastně během finále čeká a oba se snažili "být připraveni na vše". A jak tedy finále dopadlo?