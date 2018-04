Vítěz letní fotosoutěže: Anglii jsem fotil Nikonem D80

Partnerem fotosoutěže "Moje NEJ prázdninové místo" byla cestovní kancelář Alexandria, která úspěšně působí na českém trhu už od roku 1993. Zimní zájezdy "Ze zimní nabídky je nyní největší zájem o lyžařské zájezdy do Bulharska. O tyto pobyty, které pořádáme již deset let, je na českém trhu stále větší poptávka," řekl Roman Pecl z CK Alexandria. Kromě Bulharska nabízí CK Alexandria i lyžařské pobyty v Rakousku, Itálii, Slovensku i v ČR. "Letos poprvé pořádáme i lyžařské pobyty v Norsku, v nabídce máme pět oblastí, jednou z nich je například Lillehamer. A na příští rok chystáme další novinku - rumunské hory," uvedl Roman Pecl. Kam za teplem Kdo se chce v zimě ohřát, má možnost vyrazit do Egypta či Tuniska, v létě pak i do Bulharska, Chorvatska, Itálie a také Řecka, kde budou v sezoně 2008 v nabídce nově ostrovy Samos, Limnos, Chios, Lefkada a Evia.