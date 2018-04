Vítěz fotosoutěže Můj NEJ rozhled: Stačí se jen dívat

Poukaz na týdenní zájezd pro dvě osoby do oblasti Tauplitz, ležící ve štýrské části Solné komory, předal Michalu Mikovi v pátek Jan Hrnčiřík, zástupce Rakouské národní turistické centrály. Při té příležitosti autor vítězného snímku odpověděl na několik dotazů.

Jak dlouho jste jezdil do Českého středohoří, než se vám podařilo vyfotit vítězný snímek? Je ten konkrétní snímek (Bořeň) výsledkem čekání na danou konstelaci světla, nebo dílem náhody a okamžiku?

No, popravdě, moc dlouho jsem tam nejezdil. Občas se zajedu podívat na Ranou, byl jsem na Milešovce, Házmburku a pár dalších místech, jako je třeba Varhošť a právě Bořeň.

Fotka vznikla celkem ve spěchu. Ke konci výstupu občas v dálce zahřmělo a vypadalo to, že než dojdu nahoru, začne pršet a nic nevyfotím. Proto jsem přidal do kroku a dorazil na vrchol ve chvíli, kdy kousek ode mne pršelo a směrem na západ se stahovaly mraky, mezi kterými ještě prokukovalo slunce. Běhal jsem po vrcholu a rychle jsem exponoval - jednou na světla, jednou na stíny. Takže fotografie opravdu vznikla spíše dílem náhody.

Něco podobného se mi stalo na vrcholu Lovoš, shodou náhod také v Českém středohoří. Jen s tím rozdílem, že jsem dolů suchou nohou nedošel.

Čím jste fotil? Jaké fotografické vybavení si berete s sebou?

Ze začátku jsem samozřejmě fotil na film. Ale neodolal jsem a v roce 2002 jsem si pořídil první digitální fotoaparát. Nyní už dva roky používám digitální zrcadlovku, se kterou fotím naprostou většinu fotek a se kterou jsem pořídil i snímek z Bořně. Konkrétně Nikon D80, objektiv Nikkor 18-200.

Moc fotografického vybavení s sebou nenosím. Kromě foťáku, jednoho objektivu a UV filtru s sebou občas vozím stativ. Vlastně kromě toho nic moc jiného nemám.

Jak dlouho se focení věnujete?

Ani nevím. Mé počátky focení jsou pravděpodobně v dětství, kdy jsem jako malý kluk fotil na rodinných dovolených, protože ostatní to moc nebavilo. Potom jsem začal fotit jen tak doma. Šel jsem ven a fotil všechno možné - od tepelných elektráren a sloupů elektrického vedení až po rozkvetlé louky a hmyz. A to mi vlastně tak trochu zůstalo. Pořád hodně fotím krajiny, zátiší i architekturu.

Proč jste si vybral právě České středohoří?

Protože vím, že je úžasně fotogenické, a nemám to daleko. V Českém středohoří je hodně míst, kde člověk narazí na bechderoucí scenérie. Například na Rané se fotí celkem dobře. Většinou tam na vrcholu čeká plno paraglidistů na vhodný vítr. Ale když v dálce uvidí déšť, tak z obav, aby nedošel až k nim, se všichni rychle vznesou do oblak. Pohled, kdy stojíte na vrcholu, ze zamračeného nebe se k vám žene bouřka a nad vámi lítají barevné padáky paraglidistů, je nezapomenutelný.

Jsou podle vás v Česku nějaká místa, kde se téměř vždy podaří vyfotit něco výjimečného?

Všude! Stačí se jen dívat kolem sebe - a mít u sebe foťák. Nejdřív jsem myslel, že když chci vyfotit něco zajímavého, hezkého nebo zvláštního, musím nějaké takové místo nebo objekt najít, dojet tam, vyfotit a přitom ještě doufat, že se nepokazí počasí. Ale není to tak docela pravda.

Pokud nemám přesnou představu, co fotit, a jen tak se toulám, tak čím dál více zjišťuji, že hezké věci se dají vyfotit třeba kousek od místa, kde bydlím, a třeba i na místě, kterým jsem procházel několikrát. Stačí třeba, aby se změnilo počasí, a najednou vidíte věci, které jste předtím neviděli - paprsky světla se do krajiny jinak promítnou při východu slunce, jinak při západu, ale úplně nejlepší je mlha. To je potom atmosféra. Ale jak se říká - dobré světlo je potřeba vždy. Bez něho to nejde.