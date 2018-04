Vítejte v Nezávislé knihovně Václava Havla na Kubě

Propagační letáček s krátkým Havlovým životopisem je prý darem českých diplomatů v Havaně. Také veškeré knížky a časopisy, mezi nimiž nechybí politologická díla, knihy o umění, filosofii a literatuře, jsou pozorností, které knihovna se jménem českého prezidenta v názvu dostala od různých náboženských spolků, či jednotlivců. Amores knihy nakupovat nemůže, na to chybí peníze, a

tak je odkázaná na to, co dostane.



"Zakladatel knihovny si Havla velmi vážil, hovořil o něm jako o světle Evropy. Tvrdil, že vidí daleko do budoucnosti," vysvětluje Amores inspiraci v názvu. Připomíná, že Havlova díla jsou na Kubě zakázaná. Zatčení se prý ale nebojí. "Každý člověk má svůj osud, má vytyčenou cestu, po které musí jít. Jestli mi to je souzeno, pak se to stane," říká.



Havel, podobně jako bývalý polský prezident Lech Walesa, je mezi kubánskými disidenty mimořádně populární. Pro Castrův režim však zůstává "intelektuálně průměrným revolucionářem". Jak napsal loni v dubnu list kubánských komunistů Granma, Havlův "buržoazní původ" prý vysvětluje jeho "profesi kontrarevolucionáře".



Amores je původním povoláním účetní. Péči o knihovnu převzala poté, co její zakladatel emigroval. "Ruben Camallery byl můj velmi dobrý přítel. Režim ho po celý život šikanoval, kvůli jeho názorům ho nakonec vyhodili z práce," popisuje důvody jeho loňského odchodu do amerického New Jersey. Camallery založil Nezávislou knihovnu Václav Havel 21. srpna 1999 jako připomínku sovětské okupace tehdejšího Československa. Ještě než loni v srpnu řekl Kubě sbohem, přestěhoval všechny knížky k Amores.



Týdně za ní dochází asi 20 lidí, půjčování knih je bezplatné. Havlův životopis si však domů nikdo neodnáší. "Je to krátký text. Většina si leták prohlídne a konstatuje, že je na prezidenta hodně mladý," uvádí Amores. O Havlovi ví díky životopisu poměrně

dost. Jisté nejasnosti panují jen kolem jeho manželky. "To je Olga," říká a ukazuje na fotografii Havla s jeho druhou manželkou Dagmar.



Bibliotéka Václav Havel je součástí projektu nezávislých knihoven, kterých je v současnosti na Kubě 63. Jeho myšlenka vznikla před několika lety v provincii Las Tunas. Režim Fidela Castra jej toleruje, ale finančně nepodporuje. Otcem a matkou

projektu jsou manželé Humberto Colas a Berta Mexidorová. Jeho cílem je vzdělávat obyvatele na chudých předměstích, kde nejsou státní knihovny a míra nezaměstnanosti je vysoká. Má poskytnout alternativní program čtvrtím, které sužuje narůstající kriminalita mládeže a alkoholismus.