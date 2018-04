Vítejte na Skále v San Franciscu

Teprve teď vám to dochází. Ocitli jste se ve věznici, odkud není úniku. V temném světě, kde na dlouhé roky budou vašimi společníky ti nejhorší kriminálníci Ameriky. Mafiáni, masoví vrazi, špioni, bankovní lupiči. Představa, při níž muselo zamrazit i toho nejotrlejšího lotra. Takhle nějak se nejspíš cítili odsouzenci, za nimiž s rachotem zaklaply neprostupné ocelové mříže pověstné federální věznice Alcatraz.

Dnes můžete alespoň na chvilku něco podobného zažít i vy a daleko snadněji. Stačí maličkost ­- zaplatit vstupné.

Na ostrůvku v Sanfranciském zálivu, přezdívaném the Rock-Skála, už nenajdete jediného mukla. V roce 1963 totiž úřady vězení definitivně zavřely. Nicméně budovy se vším všudy tam zůstaly a lákají k prohlídce mýty opředeného místa stovky turistů denně.

Nikdo, kdo navštíví kalifornské San Francisco, by si Alcatraz, místo jako stvořené k izolaci pochybných individuí, neměl nechat ujít. První, co vás udeří do očí, když přirazíte na některém z trajektů ke břehům ostrova, je zdejší podivně stísněná atmosféra. Oprýskané budovy věznice vysoko na skále, ruiny někdejších výrobních prostor a skřehotavý křik stovek racků dojem jen podtrhují.

A co teprve uvnitř! Spartánské kobky velikosti 1,5 krát tři metry. Stěny natřené jedovatou zelení. Železná pryčna, přikrývka, umyvadlo, polička a otřískaný záchod. Pár osobních věcí. A mříže, neprostupné ocelové mříže. Všechno výhradně samotky. Blok A, blok B, blok C a D.

Miniaturní klece ve třech patrech nad sebou. Tak vypadá místo, jež ve své době bylo nejpřísněji střeženým a zabezpečeným žalářem v Americe. Támhle bručel Al Capone," ukazuje průvodkyně na jednu z cel a desítky návštěvníků poslušně otáčejí hlavy. A tady 'Machine Gun' Kelly a tady Robert Stround, slavný Ptačí muž z Alcatrazu."

Přísnost režimu potvrzovala, že Alcatraz byl více místem trestu než nápravy. Vězňům byl odepřen přístup k novinám, rádiu a televizi, byl zde jeden strážce na tři vězně a práce či přístup do knihovny byly považovány za privilegium, které si bylo možné zasloužit jen dobrým chováním.

Průměrná délka doby strávené na Alcatrazu byla deset let a jen osmdesát procent vězňů mělo za tu dobu alespoň jednu návštěvu. Dalším mučivým aspektem byl fakt, že zvuky bujarého veselí se ze San Franciska prodraly přes zátoku až do cel ­ cinkot skleniček v jachtařském klubu při oslavě Nového roku byl prý obzvláště trýznivý.

Královská snídaně pro vězně

Na druhé straně tu bylo o vězně dobře postaráno po materiální stránce. Jen ta hojnost jídla! Jak se můžete dočíst na menu z poslední snídaně z 21. března 1963, za takovou nabídku by se nemusel stydět ani lecjaký lepší hotel. Posuďte sami: ovesné vločky, míchaná vajíčka, džem, máslo, toasty, kompot, káva, mléko. To vše z dobrého důvodu -­ aby se tamní chovanci" nebouřili.

Ze všech 1576 odsouzenců, kteří měli tu čest" během devětadvacetileté existence věznice, se o útěk pokusilo jen šestatřicet. Všichni byli lapeni do jedné hodiny s výjimkou pěti, jejichž případy zůstávají záhadou. Nejspíš se těch pět utopilo v silných proudech a v ledové vodě zálivu, přestože fámy říkají něco jiného.