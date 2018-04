Víte, s čím letíte? Poradíme, jak dostat za svoji letenku maximum

Regionální letadla, která naše aerolinky běžně používají, mají dolet odpovídající svému určení a právě tu jednu uličku. Naopak dálková letadla (viz box 1) naše letecké společnosti až na výjimky neprovozují.

Rozdíl mezi těmito letadly není jen v kapacitě (ta naopak může být téměř stejná – viz box 3), ale především v konstrukci. Dálková letadla mají dvě uličky a v principu mnohem širší trup. To je pro pohodlí na dálkových letech docela podstatné.



Na nejkratších linkách používají aerolinie malá turbovrtulová letadla. Zde ATR72 společnosti ČSA.

Letecké společnosti provozují rozmanité typy letadel, ač samotných jejich výrobců mnoho není. Ono jumbo od boeingu by měl poznat každý na první pohled, má na trupu charakteristický hrb (do Prahy osobní jumbo pravidelnou linkou nelétá, pouze nákladní, kterou provozuje China Airlines). Občas je možné vidět toto letadlo na speciálních charterových letech.

Na zahraničních letištích dokáže i úplný laik snadno identifikovat ještě MD10/11 s charakteristickým třetím motorem pod směrovým kormidlem. Motor pod kormidlem má i Tu154, které se občas objevuje i na našich letištích. I tento typ letounu lze snadno poznat. Naopak rozeznat nejběžnější boeingy a airbusy už chce trochu cviku.



Boeing 747 alias Jumbo pozná podle hrbu asi každý. K nám ale pravidelně v osobní verzi nelétá.

Nejsnadnější způsob, jak letoun identifikovat, je jeho registrace. Tu bohužel zjistíme až při nástupu, dopředu ji znají jen pracovníci dopravce a ne vždy s dostatečným předstihem. Registrace letounu je jeho poznávací značkou a je namalovaná na trupu, většinou v zadní části. Skládá se z národního znaku a identifikačních znaků.

Například poletíte s ČSA a letadlo bude mít registraci OK-GEB. Pak stačí navštívit tento server, zadat registraci a budeme o letounu vědět téměř vše. Jedná se o Airbus 320-214 výrobního čísla 1450, který poprvé vzlétl v roce 2000, následně si jej pořídila společnost Sabena, a než doputoval v roce 2005 k ČSA, provozovalo jej celkem pět společností. Na stránkách najdete i odkazy na fotografie tohoto konkrétního stroje.

Poletím s ČSA, nebo raději s Lufthansou?

Při výběru letenky většina vyhledávacích systémů uvede aerolinku, ale i typ letadla na této lince obvykle provozovaný. Ten se sice může operativně změnit (spíše na lokálních linkách než dálkových), ale většinou jím nakonec opravdu poletíte.

Pokud máte strach, že přijdete na letiště a tam bude stát 23 let staré letadlo (což se zrovna u nás může klidně stát - viz zde), můžete si opět předem ověřit, zda to je pravděpodobné, či nikoliv. Opět dobře poslouží již uvedené stránky Airfleets.net, na kterých lze dohledat, kolik letadel daného typu společnost provozuje, jaký je jejich průměrný věk a jak si v tomto parametru stojí v porovnání s dalšími společnostmi provozujícími tento typ letadla.

Tyto informace se dozvíte o každém letadle, kterým konkrétním ale doopravdy poletíte, zjistíte jen stěží.

Přesto si lze ze složení a stáří provozované flotily udělat obrázek o společnosti. Ač samotné stáří není ten nejdůležitější parametr (viz box 2), tak ne každý je takový fanda do letadel, aby toužil letět 30 let starým boeingem, když může letět se společností, jejíž stáří letadel ve flotile nepřekračuje pět let.

Lze předpokládat, že rozdíl bude již v komfortu na palubě, a pro někoho může být nejdůležitějším parametrem cesty pouhý vlastní dobrý pocit, že subjektivně vybral tu lepší variantu.

Není sedačka jako sedačka

A když jsme zabrousili do komfortu na palubě, opět tu máme dobré pomocníky na internetu. Ale nejprve trochu teorie. Ač dvě společnosti provozují stejný typ letadla, tak při bližším ohledání můžeme najít hodně rozdílů. Různé typy motorů nás zajímat nemusí, ale interiér paluby a typ sedaček a jejich konfigurace by nás už zajímat měly.



Byznys třída nabízí lákavý komfort, ovšem příplatek bývá násobkem ceny turistické letenky.

Různé typy sedaček najdeme i u stejných letadel jedné společnosti. Důvodem je například rozdílné stáří konkrétních strojů, ale třeba i to, že jedno letadlo kupoval dopravce nové a v úpravě, kterou si poručil, a naopak jiné kupoval takzvaně z druhé ruky nebo si jej pořídil na leasing a neměl tak plnou kontrolu nad výbavou interiéru.



Jednouličkové letadlo Airbus A320 ČSA pro krátké a střední tratě.

Na krátkých evropských linkách (do dvou tří hodin letu) je většinou docela jedno, jestli je sedačka široká 17 nebo 19 palců a jestli je rozestup sedaček 28 nebo 32 palců. Ale na transkontinentálním letu trvajícím třeba 13 hodin jsou tyto parametry docela důležité.

Pro zjištění velikosti sedaček a jejich rozestupů existuje velmi praktická stránka seatguru.com, která velmi dobře mapuje rozmístění sedadel v letadle a jejich parametry. Bohužel, neobsahuje informace o všech leteckých společnostech a věnuje se především konfiguraci dálkových letadel. Ale například tuzemské ČSA ve výpisu najdeme včetně některých regionálních letadel.



Pokud máte hodně peněz, můžete si užívat v první třídě. Cena letenky na dálkových linkách se ale pohybuje ve statisících korun.



Ze stránek vyčteme rozmístění sedaček, jejich šířku, rozestup mezi sedačkami a také vnitřní vybavení paluby. U některých sedaček jsou uvedeny také jejich výhody a nevýhody. Trochu ošidné jsou ale různé konfigurace jednoho typu letadla u konkrétní letecké společnosti. Bez bližšího určení lze jen těžko zjistit, kterou variantou poletíte. Proto je dobré navštívit i stránky leteckých společností, které povětšinou konfiguraci paluby uvádějí. V ideálním případě přímo při rezervaci (nebo i zpětně po přihlášení rezervačním kódem a příjmením) umožňují vybrat konkrétní místo na letu.



Turistická třída na dálkové lince Air France. Letadlo má dvě uličky a konfiguraci 2-3-2.

Rozmístění sedadel je opravdu různorodé. U dálkových letadel to bývá nejčastěji 3-4-3, 2-4-2 ale také 2-5-2. U poslední konfigurace je ono prostřední místo opravdu nepraktické, a to především, když vedle vás sedí cizí lidé a celou dobu spí. A zkuste se přes ně probojovat na záchod.



Letadlo ATR pro krátké tratě má jednu uličku a po každé její straně jen dvě sedadla.

Zábava, nebo nuda...

Místo v letadle již máme vybrané a teď se ještě vybavit na přežití dlouhého letu. Ten, kdo dokáže osm devět hodin prospat, má vyhráno. Ostatní si buď musí vzít dobrou knížku, nebo nějaký přehrávač. A nebo si vybrat takovou společnost, která je na dlouhém letu zabaví. Opět pomohou stránky seatguru.com nebo weby leteckých společností.



Osobní zábavní systém v turistické třídě společnosti Air France.

Na stránkách najdete informace o vybavení letadel zábavnými systémy. Některé nenabízejí nic, ale to už je u dálkových letadel opravdu výjimka, jiné mají jen televize v uličkách a dělících stěnách. V tomto případě ale musíme koukat na to samé, co zbytek letadla. Většinou se již setkáme s osobním zábavným systémem, jehož displej je umístěný v opěradle sedadla před námi a ovladač buď u něj a nebo v opěrce našeho sedadla.

I tyto systémy se liší. Pomineme-li obchodní a první třídu, tak v té turistické mohou filmy a TV programy běžet ve smyčce. To znamená, že sice máme na výběr třeba 50 filmů, ale jejich začátek musíme odchytit. Pokročilejší systém nabízí spuštění programu od začátku dle našeho přání.

Vedle filmů nabízí tyto systémy i hry, kvízy a především pohled na mapu, která informuje o tom, kde právě jsme, jak rychle letíme, kolik zbývá kilometrů (mil) do cíle a třeba jak vysoko jsme. Ty nejnovější mají mapy pěkně propracované a s možností poměrně detailního přiblížení. Některé společnosti pak promítají i pohled z letadla dolů (při letu v letové hladině není většinou nic podstatného vidět) a nebo při startu a přistání.

Součástí dálkových ovladačů bývá i telefon. Stačí projet svou platební kartou a volat a volat a volat. A pak se divit, kam zmizelo tolik peněz. Minuta hovoru stojí obvykle v přepočtu 150 korun.

Jen výjimečně se v současné době setkáme v turistické třídě se zásuvkami pro dobíjení elektronických zařízení. Ve větší míře je u některých letadel nabízí jen hongkongské Cathay Pacific. Před cestou je tedy rozhodně dobré dobít vše potřebné, či se vybavit náhradními bateriemi. V byznys a první třídě jsou naopak elektrické zásuvky běžné.