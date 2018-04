Vite, kde to je v Toronte u Pichlika?

Pres den prijemne teplo, v noci pomerne chladno (na rozdil od leta, kdy je noc opravdu velmi tepla az horka a velmi casto pres den a v noci vladne vysoka vlhkost), takze se da i krasne spat.



Kanada je v tomto obdobi idealni zeme k cestovani. A je toho hodne k videni. Samozrejme predevsim krasna priroda. Divoka a krasna soucasne. Na sve si prijdou jak horolezci, tak i treba rybari. Jenze, toho si mohou uzit nasinci i doma dost. Ti chteji predevsim videt a zazit opravdovy kanadsky zivot. Je-li to vubec mozne, pak mam samozrejme celou skalu tipu, kde a kdy, ale myslim si, ze k nejzajimavejsim patri setkani s ceskymi Kanadany.



V zaloze mam hned nekolik tipu najednou: vite, kde najdete cesky obchod, kteremu se rika Praque Deli? Vite, kde najdete ceskou hospodu, ktere se rika U Vlasticky? A vite, kde najdete Nove divadlo v Toronte? Nevadi, ale uz jste urcite o tech trech vyhlasenych objektech slyseli.



Pojdme po stope tipu cislo jedna. Neni to tak davno, co se dcera, narozena v Kanade, me pritelkyne, rodile prazacce, vratila z pobytu v Praze. Byla tam s kamaradkou (take Kanadankou, ale bez ceskeho zazemi) zhruba tri tydny. Co si myslite, ze si vychvalovala nejvice?



Ceskou stravu: knedliky s veprovym a se zelim, kolace s drobenkou a do tretice ceske venecky. A byla uplne popletena z toho, kdyz ji moje pritelkyne rekla, ze tohle vsechno ma take v Toronte. A to opravdu ma, protoze po jedenatricet let existuje Praque Deli LTD., ktere tenkrat zalozil Jiri Pichlik se svoji partnerkou a pozdeji rozvinuli dalsi clenove jeho rodiny, kteri do Kanady jako emigranti pribyli. Rodinny podnik, jehoz sidlo je na 683 Queen Street West v Toronte, je sveho druhu jediny na celem svete. Neni to nadsazka, je to pravda, ktera se prokaze vzdy v dobe nejsvatecnejsi - o Vanocich. To prichazeji bud objednavky, anebo primo zakaznici z ruznych koutu zeme, aby si nakoupili, aby pozadali o recept anebo o zaslani toho ci onoho druhu vyrobku.



K Pichlikovi se chodi nejen na ceske knedliky, drskovou, gulas, rizek, svickovou, hovezi polevku s jatrovymi knedlicky ci nakupovat ceske nebo moravske kolace, ceskou horcici, kecup, lazenske oplatky, ale i pochutnat si na vanilkovem venecku (respektive venci, nebot velikost je od tech, co zname doma, dvojnasobna), rakvicce, laskonce, vetrniku, cokoladove spicce anebo na ceskem jelitku, jitrnicce, vinne klobasce, a vubec na mnoha druzich ceskeho a moravskeho jidla. Nechybeji ani ceske rohliky s kminkem a soli, ktere se take pecou kazde rano cerstve. No proste, Pichlik je Pichlik.



A kdyz vyslovite to jmeno, pak vezte, ze pametnici znaji Jiriho Pichlika jako velkeho sprymare. Jako cloveka, ktery nedokaze nikoho zarmoutit nebo urazit, ale naopak potesit a pozvednout mu naladu. Svymi vtipy zabrousi do vsech sfer lidskeho zivota. Nektere jsou pravda trochu choulostivejsi, ale nikdy jsem neslysela, ze by to panum konzumentum vadilo.



Porce jidla jsou tady neuveritelne velike. Ze chcete jeste knedlik navic? A nebo vice polit stavou? Prosim, to neni problem. Hlavne ze chutna. Pro zakazniky, kteri nemaji moznost prijit se najist prave v den vareni toho ci onoho druhu jidla (kazdy den je totiz jine menu), jsou pripraveny porce zmrazenych jidel, ktere si mohou v kelimku odnest domu. A tak jsou tam vedle plnenych paprik ruzne druhy gulasu, teleci maso na stave, zminovana svickova s masem, polevky zasmazovane i vyvarove vcetne borsce a kysela ci o Vanocich rybi, knedliky vcelku vcetne bramborovych ci ovocnych.



Vedle servisu varenych jidel si muzete udelat nakup klasicky - salamy, syry, cerstve maso vseho druhu, klobasy, cokolady, oplatky atp. " Pichlik" je opravdu jedinecny obchod. A vyjimecny - uz tim, ze preckal vsechna ekonomicka obdobi uplynulych triceti let v Kanade, ze jej spravuje stale stejna rodina,. Vystridaly se v nem generace emigrantu, kterym majitele dali moznost prave tady zacit svoji novou karieru v nove zemi, ze se stalo mistem setkani Cechu i Slovaku, kteri zde mohou hovorit rodnym jazykem ( a mnozi to vitaji zcela uprimne,).



Odtud se tez expeduji vstupenky na ruzne akce, poradane ceskou komunitou, sem se telefonuje, kdyz se chcete zeptat na toho ci onoho cloveka, akci, spolecnost, telefonni cislo, adresu apod. A tady se take vracite, kdyz si nevite doma rady s vanockou, cukrovim, chlebem ci treba babovkou, jejiz recept se vam z hlavy davno vyparil.



Sem se zavita jako do pujcovny ceskych filmu a tady take dostanete i ceske noviny (v Kanade tistene) ci v cestine vydavane Praque Post. Proste, navstivit Toronto a v nem zajit k Pichlikovi, to je neco jako navstivit torontskou vyhlidkovou vez. Praque Deli je nedilnou soucasti koloritu Queen St.a nedilnou soucasti zivota ceske kominuty.



A jeste, jak se jmenuje mladsi generace majitelu? Dnes se muzete ptat na Ladislava a Kvetu Kralovych, kteri jsou aktivnimi cleny i dalsich organizaci ceske kominuty v Toronte. jako je napr. Sokol. Takze, setkame se na drskovce u Pichlika? Prijdte, budete mile prekvapeni.

Tak, to byl tip cislo jedna. Napriste to bude tip cislo dve - U Vlasticky.



Z kanadskeho Ontaria srdecne zdravi Vera a Petr Kohoutovi.

Chcete-li nam psat: vera.kohout@sympatico.ca