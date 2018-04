Víte, kde Popelka ztratila střevíček? Výlet do pohádky

Vodní hrad Švihov

Za nejhezčími scénami pohádky Tři oříšky pro Popelku zamíříme na západ republiky do Plzeňského kraje.

V okrese Klatovy leží město Švihov, v jehož blízkosti stojí gotický vodní hrad. Právě ten ve filmu představoval statek, na němž žila Popelka s macechou a sestrou Dorou. Přesně tady princ zkoušel dívkám malinký střevíček, aby ho nakonec nazul té pravé - krásné Popelce.

Tady na nádvoří vodního hradu princ konečně Popelku našel.

Natáčelo se i v okolí Švihova, například ve tři kilometry vzdáleném Mezihoří.

Sedmdesátiletá Anna Spilková žije v této vesničce celý život. Jednou v zimě na začátku sedmdesátých let tlačila kočárek s dvouletou dcerou Miluškou. Vracely se domů od zubaře ze Švihova. Cesta tam vede do kopce. Paní Spilkové vytrhli zub a rána ještě tak bolela, že jí po tvářích tekly slzy. Během "bolavé" cesty zasněženou krajinou viděla filmový štáb, který natáčel slavnou Popelku.

Václav Vorlíček zrovna režíroval scénu u stodoly, která byla Popelčinou tajnou skrýší. V ní za dohledu sovy Rozárky rozlouskávala oříšky. Tato "bouda", jak říkají místní, už byla před několika lety zbourána. Stála blízko silnice mezi Švihovem a Mezihořím (při cestě od Švihova po levé straně). Dnes je na jejím místě mezi ovocnými stromy osamělá chata.

Ještě když bouda stála, chodily si k ní hrát děti ze Švihova a Mezihoří. Doma vždycky řekly, že jdou k Popelce. Anna Spilková tenkrát nemohla tušit, jak slavná pohádka vzniká kousek od jejího domu. Dnes na ni nedá dopustit, viděla ji už minimálně třicetkrát. Dívá se pokaždé, když běží v televizi.

Rybník u Mezihoří

Jen o kousek dál, těsně za Mezihořím, je rybník. U něj se natáčela další slavná scéna. Do ledové rybniční vody se vyklopily s kočárem macecha a Dora přestrojená za Popelku.

U rybníka u Mezihoří točili zimní honičku na saních.

Hráz se stromořadím se ani po pětatřiceti letech od natáčení příliš nezměnila. V místě, kde se Dora s macechou nedobrovolně vymáchaly, je dnes dřevěný můstek do vody. Představitelka Dory Dana Hlaváčová vzpomínala na tento záběr jako na nejhorší. Do vody naskákali místo herců kaskadéři. Carola Braunbock, která hrála macechu, do rybníka taky nakonec vstoupila. Pod sukněmi měla speciální oblečení. Dana Hlaváčová byla tehdy v jiném stavu, a tak se všechno natočilo tak, aby do vody nemusela vůbec.

Anna Spilková vzpomíná, že se na polích u její rodné vsi točila i honička prince za kočárem. Při jízdě sněhem si tehdy jeden z koňů zlomil nohu. Stalo se to mezi rybníkem a blízkým lesem.

Popelka na Onom Světě

Libuška Šafránková se měnila na Popelku i v místě zvaném Onen Svět nedaleko Železné Rudy. Onen Svět je součástí městysu Čachrov a nachází se 18 kilometrů jižně od Klatov, na odbočce ze silnice Klatovy - Běšiny - Železná Ruda. V době natáčení se na Onen Svět přivážel sníh nákladními auty. Pojízdné sněhové dělo ho pak rozprašovalo. Prokřehlá představitelka Popelky se chodila zahřívat do kabiny vozu.

Střevíček ležel na schodech zámku Moritzburg

Mimořádně oblíbená pohádka se zčásti natáčela i v Německu, konkrétně na loveckém zámku Moritzburg nedaleko od českých hranic. Leží uprostřed rybníků zhruba 15 kilometrů od Drážďan severozápadním směrem. U této romantické stavby se čtyřmi kulatými věžemi jsou známé schody, na kterých Popelka ztratila střevíček.

A jak se tam nejlépe dostat? Dráhou S-bahn S1 do stanice Radebeul-Ost a odtud úzkokolejkou do Moritzburgu. Pro motoristy to je půlhodinová zajížďka od Drážďan. Zámek je od dubna do října otevřen denně od 10 hodin do půl šesté odpoledne. V ostatních měsících jen o sobotách a nedělích od 10 do 16 hodin.