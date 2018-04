Vítání jara ve středověké Řepoře

Vstupné

děti od 6 do 15 let Kč 30,-

děti od 15 let, studenti, důchodci Kč 40,-

dospělí Kč 50,-

rodinné vstupné (dvě děti dva dospělí) Kč 130,- Více o městečku Řepora a jeho obyvatelích na:

www.repora.cz

nebo na telefonu 724 234678.

(V případě velmi nepříznivého počasí se program ruší).