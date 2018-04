Vítání jara na prašanu v klínu Dolomit

JAK SE TAM DOSTAT Do měst pod Seiser Alm se dostanete po dálnici z Čech přes Mnichov, Innsbruck a Brennerský průsmyk do Bolzana. Dálniční známky potřebujete v Česku a Rakousku, dálnice jsou placené v Itálii a další mýtné je potřeba zaplatit na Evropském mostě pod Brennerem. Pokud se placení chcete vyhnout, můžete všechny placené úseky objet po místních komunikacích. Příliš se to ovšem nevyplatí, protože cesta se tím časově i kilometrově značně prodlouží. Z Bolzana pokračujete do srdce Dolomit směrem na St. Ulrich nebo Seis. Pokud přijedete před devátou hodinou ráno, můžete vyjet na náhorní plošinu Seiser Alm vlastním vozem. Silnička spojuje obě zmíněná městečka. Později hlídají zákaz vjezdu místní policisté, kteří jsou vstřícní a přátelští, ale zcela nekompromisní. Odkážou vás buď na autobus, nebo na kabinové lanovky, které vás za pár minut vyvezou do skiareálu. Parkoviště pod nimi jsou zdarma.