Vinum Juvenale, výstavy a košty: Tipy, kde ochutnáte dobré víno

Výstavy a košty vín se sice konají na nejrůznějších místech, ale jejich organizace bývá velmi podobná. Vstupné se pohybuje přibližně mezi 200 až 300 Kč, v ceně bývá kromě samotného vstupu zahrnuta degustační sklenička, katalog a volná ochutnávka všech nabízených vín. Pijí se většinou vína mladá, ale na některých akcích se ochutnávají za menší příplatek i vína archivní nebo slámová a ledová. Pravidelně bývá zajištěno teplé i studené občerstvení a hudební program, často s tradiční cimbálovou muzikou.

Na největší přehlídku vín se vypravte do Brna nebo do Křenovic

Vinum Juvenale Praesentatio je výstava a zároveň soutěžní přehlídka mladých vín; přestože se každý rok koná v únoru a březnu, v názvu vždy nese rok, kdy probíhala sklizeň hroznů. Ve čtvrtek 5. března tak v Orea Hotelu Voroněž v Brně můžete ochutnat nejenom několik stovek soutěžních vzorků, ale i to, co nabízejí jednotlivé vinařské firmy. Součástí odpoledne a večera je vystoupení cimbálových a tanečních skupin i bohatý raut.

Výstavu a soutěžní přehlídku mladých vín Vinum Juvenale Praesentatio doplňuje bohatý raut.

Akce začíná ve 12.00 hod. a vstupné ve výši 499 Kč zahrnuje skleničku, katalog, občerstvení včetně slavnostního rautu i kulturní program. Pokud vás láká soutěž Královna vín České republiky 2015, určená pro dívky, jejichž život je spojený s vinařstvím a vinohradnictvím, ta se koná na stejném místě již o den dřív. Soutěží se v několika vinařských odvětvích, klání začíná ve středu 4. března v 9.00 hodin, v 17.00 hod. se můžete těšit na vyhlášení výsledků.

Organizátoři výstavy Vinum Juvenale už před několika lety přišli s nápadem umožnit ochutnat vína z hlavní přehlídky i obyvatelům bývalých vinařských obcí v okolí Brna. Tak vznikla tradice Holubického koštu vín, který se ovšem kvůli větším prostorám koná v sousední vesnici, v Křenovicích. Tady se začíná degustovat v sobotu 7. března od 11.00 hodin.

Ochutnávky vín „od sousedů“

Do Valtic vás tentokrát nezveme na ochutnávku nové kolekce v Salonu vín České republiky, ale na Valtický košt. Koná se v sobotu 7. března od 10.00 ve víceúčelovém sále na Střelecké ulici. A není to jediná akce, kde si milovníci vína pochvalují možnost srovnávat vína z okolí, z moravské i rakouské strany hranice.



Začátkem března se dá ochutnávat víno na celé řadě vinařských akcí, od velkých výstav až po košty vín malých vinařských spolků.

Stejnou možnost nabízí také Výstava vína mikulovské vinohradnické podoblasti, která se koná také v sobotu 7. března v jednom ze sálů zámku v Mikulově. Podobně jako ve Valticích i tady se začíná 10.00 hod., o čtvrt hodiny později proběhne vyhlášení vítězných vín v několika kategoriích a předání cen, později se připojí cimbálová muzika.

Vína ze tří vinařských podoblastí, mikulovské, velkopavlovické, znojemské a také ze Slovenska, ochutnáte na Miroslavském koštu. Výstava vín začíná rovněž v sobotu 7. března ve 14.00 hod. v Kulturním domě v Miroslavi a kromě vína se můžete těšit na sýrové a masové speciality, cimbálovou muziku a trh, který dopoledne probíhá na náměstí a před kulturním domem.

Další výstavy a další vína

Tím ovšem nabídka pro 7. březen nekončí. V kulturním domě v Blatnici pod Svatým Antonínkem začíná ve 14.00 hod. Blatnická výstava vín, kde vedle tradiční přehlídky soutěžních vín ochutnáte i vína archivní. Zajímavě pojali výstavu vín v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde v předvečer Mezinárodního svátku žen proběhne první ročník hodnocení vín pouze v režii žen. Košt bude probíhat od 9.00 hod. přímo v Ekocentru, oslava hodnocení vypukne v 19.00 hod. v místní sokolovně. Organizátorky slibují kreativní doprovodný program se zajímavými hosty.

Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou ve Velkých Pavlovicích sídlí v bývalém rekonstruovaném zámečku. Pořádají se tu i výstavy a ochutnávky vín.

Na tradiční výstavy a košty vín se ve stejný den zvou také vinaři z Traplic (zahájení v tělocvičně místní základní školy se odehraje už v 9.00 hod.) a z Nosislavi (v kulturním centru se začíná v 10.00 hod.).

V 10.00 se začíná degustovat také v Brodu nad Dyjí a v Kobylí, kde se v reprezentačních prostorách vinařské společnosti Patria odehraje Výstava mladých vín z okolí, v pravé poledne pak odstartuje výstava vín v sokolovně v Čejči.

Kam naopak nemusíte spěchat? Třeba do Kulturního domu v Týnci u Břeclavi nebo do hospody U Letochů ve Vacenovicích, kde se začíná ve 13.00 hod., anebo do Sokolnic; akce v tamní sokolovně vypukne ve 14.00 hodin.