„Víno za dolar. A ty památky!“ lákají The New York Times na jih Moravy

Minulý týden se o to postarala reportáž s názvem The Castles of Moravia (Moravské zámky) v cestovatelské příloze prestižního deníku The New York Times. Korespondent Evan Rail, který žil několik let v Praze, v ní líčí svůj rodinný výlet na trase Mikulov – Lednice – Valtice – Kroměříž. A to velmi obdivně.

Rozplývá se například nad krásou Mikulovska, k čemuž využívá citátu brněnského básníka Jana Skácela. Kromě charakteristiky jižní Moravy se v článku zevrubně věnuje i jejím vínům a památkám, v čele s těmi chráněnými UNESCO. A kladně hodnotí Rail i zdejší služby.

Novinář zabrousil i do reálií, které jsou běžnému Američanovi méně známé: třeba moravské nářečí či poválečný odsun Němců.

Ačkoli celý článek považuje za dobrou reklamu i mluvčí jihomoravské centrály cestovního ruchu Jan Chmelíček, zůstává při zemi. "Tato reportáž sotva způsobí masový příliv amerických turistů na jižní Moravu. I kdyby ale přiměla k návštěvě kraje alespoň ty tisíce Američanů žijících v Praze, není to málo," zhodnotil mluvčí organizace, na jejíž stránky jizni-morava.cz reportáž také odkazuje.