Tady se víno sklízí i helikoptérou. Švýcarské vinice Lavaux chrání UNESCO

Švýcarská vína jsou v zahraničí takřka neznámá. Říká se totiž, že Švýcaři všechno víno, které vyrobí, ročně je to asi 130 milionů litrů, také sami vypijí. S více než padesáti litry spotřeby na hlavu jsou šestí na světě, ale není to pravda. Export vína roste rychle a naopak do země proudí vína z celého světa.

Švýcarské víno si našlo oblibu mezi znalci zejména v Německu (750 000 litrů ročně), ale také v Belgii a Francii. Červená vína preferují v USA, významnými importéry jsou i Nizozemsko, Japonsko, Kanada a Británie.