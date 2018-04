Na výlet s dětmi do vinného sklípku. A nemusí po vás skočit sociálka

Šatov leží už jednou nohou v Rakousku. Na hraniční čáru vidíte pouhým okem a do Retzu, příhraničního městečka s funkčním větrným mlýnem, trvá cesta autem necelých deset minut. Návštěvu mlýna nevynechejte (v zimních měsících si ale ověřte, že mají otevřeno). Uvidíte kus nefalšovaného Holandska a děti navíc v interiéru dřevěné stavby uvěří, že to, co pijete po malých sklenkách, je neškodný nápoj. Ve mlýně nabízejí vynikající vinný mošt, po alkoholu ani stopy.

Ale pojďme zpátky do Šatova. Ubytovat se můžete v jednom z několika penzionů, které jejich majitelé vystavili přímo nad vinnými sklepy. Jako třeba Rostislav Halkoci, někdejší prvoligový fotbalista Baníku Ostrava či Zbrojovky Brno, ale také účastník juniorského mistrovství světa v roce 1983. Malí i velcí hoši budou z jeho vyprávění nadšení.

Srdcem Šatova je ulička, kterou tvoří jeden vedle druhého vchody do podzemí. Některé pečlivě udržované, jiné s patrnými stopami vybydleného území někdejších Sudet.

V Šatově je vše jen pár minut chůze. Blízko máte do vinařské školy, kde na naučné vinici za Moravským sklípkem uchovávají devatenáct starých odrůd, které na Moravě pěstovali předkové. Na podzim nebo v zimě vždy pár hroznů na vinici zbyde, ochutnat je možné.

Dcera Barbora se ptá, zda sem opravdu zazdili neposlušnou jeptišku. Nezkoušeli jsme to. Cestou ze Šatova se jako my stavte na hradě Bítov.

Další tipy Tento a dalších 26 tipů na akce pro Rodiny s dětmi na tento víkend najdete v pátek 2. ledna v MF DNES v magazínu Rodina DNES. Nové vydání pátečního magazínu Rodina Dnes

Zhruba stejně daleko je to do Malovaného sklepa, největší turistické šatovské atrakce. Vyhloubený do pískovcového svahu je vyzdoben šatovským rodákem Maxmiliánem Appeltauerem. Jak se od průvodkyně dozvíte, trvalo mu 36 let, než vymaloval všechny pohádkové bytosti, ale i obraz Prahy, na němž má Pražský hrad modrou střechu.

Městys ze 13. století vás přivede i k dějepisu. Nad Šatovem stojí betonové bunkry, připomínka toho, že tady se mělo Československo bránit nacistickému Německu. Všechny objekty tvoří Areál československého opevnění a minout ho nemůžete, protože vás k němu dovedou turistické cedule.

Pod zemí, tam to žije

Důležité věci se na Znojemsku odehrávají pod zemí. Pokud cestou do Šatova zastavíte ve Znojmě na oběd, dejte si krátkou procházkou místním podzemním labyrintem. V unikátním systému chodeb si můžete vybrat rodinnou trasu jako my. Pokud jste dostatečně ohební a odolní vůči klaustrofobii, zvolte jednu za tří adrenalinových cest.

V Šatově vás zaručeně v neděli ráno probudí zvon místního kostela. Pokud byste to po sobotě potřebovali, vyrazte za hranice do lázní. V Laa ad der Thaya leží termální koupaliště, kde se dětem bude líbit. Koupání v zimě ve venkovním bazénu je zážitek.

Až budete Šatov opouštět, stavte se na hradu Bítov. Je při cestě směrem na D1 a stojí za vidění zvenku (národní kulturní památka) i zevnitř (největší smečka vycpaných psů, jakou jste kdy viděli).