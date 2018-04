Vinnetou dal Chorvatsku poklad. Stříbrné jezero je magnet na turisty

Plitvická jezera leží v chorvatském vnitrozemí. Ze Záhřebu je to k nim 140 km, ze Splitu 219 km, z Rijeky 168 km. Spousta lidí se tu zastavuje cestou k moři, nebo na cestě domů. V okolí je možné se ubytovat v mnoha penzionech. Není nutné si nic dopředu objednávat.

V létě je park otevřený od 7 do 20 hodin. Vstupné: dospělí (od dubna do října) 110 kun, děti do sedmi let zdarma, od 7 do 18 let 55 kun. Zpoplatněné je i parkoviště, za auto se platí 7 kun na hodinu. 1 kuna je asi 3,40 Kč.

www.np-plitvicka-jezera.hr