Vinho Porto - nebo Portské víno

Ačkoliv portské víno je produkt zcela portugalský, mají na jeho vzniku hlavní podíl Angličané. Ti po dlouhou dobu dováželi vína z Francie. Jenže v 17. století v důsledku neustálých válečných sporů byl tento obchod zastaven. Ostrované tedy začali hledat jiné zdroje a našli na severovýchodě Portugalska kraj přímo předurčený pro pěstování vína. V údolí řeky Douro, na strmých a skalnatých svazích, se víno pěstovalo už za dob Římanů. V krátké době většinu vinic a sklepů Angličané odkoupili, a proto většina značek nese anglické jméno - Sandeman, Osborne, Taylor's, Offley, Cockburn, Medley, či Graham.

Název portské je odvozen od toho, že víno tráví mnoho času v přístavu (angl. port). Sklizené víno se zpracovává přímo na vinicích (quintas) a odtud se lodí převáží do sklepů ve Vila Nova de Gaia, kde se nechává uzrát. Vila Nova leží v ústí řeky Douro na jejím jižním břehu, přímo proti druhému největšímu portugalskému městu Porto. Z přístavů ve Vila Nova a Portu se víno převáželo dál, především do Anglie.

Bohužel cesta z Portugalska do Anglie je dlouhá a víno mnohdy dorazilo zkažené. Jenže, všechno zlé je k něčemu dobré. Někoho napadlo víno zakonzervovat přidáním brandy. Toto víno nejen, že se nekazilo, ale mělo i zvláštní a jedinečnou chuť. A tak se narodilo portské, které má vždy 19 až 22% alkoholu, nezávisle na druhu a stáří. Zráním se zjemňuje jeho chuť.

Víno se sklízí ručně a místo lisu slouží nohy. Fermentace probíhá v obrovských kamenných nádržích. Ve chvíli, kdy kvasnice rozloží polovinu cukru na alkohol, přidá se čistá brandy, čímž se okamžitě proces fermentace ukončí a víno zůstává sladké. Toto se nazývá fortifikace. Následující jaro se víno převeze do sklepů, kde se nechá dozrát v sudech nebo lahvích od dvou let až po několik desetiletí.

Druhy Portského vína:

RUBY - tmavě červené husté víno, zrající v sudech 2-3 roky. Pro zachování stále stejné chuti se míchají vína z různých vinic i ročníků.

TAWNY - jemné víno červené až zlaté barvy. Zraje 10, 20, 30 nebo i čtyřicet let v sudech. Podává se na konci jídla, nejlépe s čokoládou, kávou nebo mandlemi. Na rozdíl od ostatních červených portských vín se servíruje chlazené.

WHITE (bílé) - stejné jako Ruby, ale z bílých hroznů. Podává se jako aperitiv.

RESERVE - směs vybraných vín z nejlepších ročníků.

LATE BOTTLED VINTAGE (L.B.V.) - víno z jednoho ročníku - stáčené do lahví po 4 až 6 letech. Má mnohé vlastnosti jako vintage, ale může se pít okamžitě po otevření.

VINTAGE - nejcennější portské. Vybraná malá část sklizně velmi dobrého ročníku. Po dvou letech se plní do lahví, v nichž dozrává. Lahve musí ležet, aby nevyschla korková zátka. Trvá to nejméně deset let než víno v lahvi uzraje. Čím déle, tím lépe. Před otevřením se láhev postaví, aby vzniklý sediment mohl klesnout ke dnu a víno se přelije do karafy. Podává se stejně jako L.B.V. po jídle.

Jak se tam dostat:

Mnohé vinné sklepy ve Vila Nova de Gaia pořádají pro návštěvníky prohlídky sklepů i s ochutnávkou jejich vín. Stačí přejít z Porta dvoupatrový kovový most Ponte de Luis I. a můžete si vybrat snad z dvaceti firem. Také některé vinice v okolí řeky Douro přijímají návštěvníky. Hlavní vinařská oblast je mezi městy Peso da Régua a Pocinho. Lze se tam dostat pohodlně vlakem z Porta. Místy je údolí tak hluboké, že kromě železnice a vinic, se tam žádná jiná cesta nevejde.