Vinařský obr - sladká Francie

Deset velkých vinařských oblastí se táhne Francií od severu k jihu a od východu na západ: Champagne, Alsasko, Burgundsko-Beaujolais, Jura-Savojsko, Údolí Rhony, Provence-Korsika, Languedoc-Rousillon, Jihozápad, Bordeaux a údolí Loiry. Každá z oblastí přitom dává vínu neopakovatelný charakter.

Pokud navštívíte Francii jako chudý turista, budete možná při běžné ochutnávce zklamáni. Peněženka vám totiž nedovolí víc než si dopřát vína nejnižší kvalitativní kategorie. Jsou to stolní vína, kterých se ročně v této zemi vyrobí asi 34 milionů hektolitrů, což představuje téměř polovinu celkové produkce. Přesto, že tato vína nemají svůj rodný list v podobě deklarovaného původu, nemusí být ale nutně nedobrá.

Právě kategorizace francouzských vín je důležitá pro proniknutí do tajů místních ušlechtilých moků a je proto potřebné znát alespoň hlavní rozdělení:

Stolní vína (Vin de Table de France) jsou vína běžné konzumace. Jedná se většinou o směsi se stálou chutí, jejichž kvality jsou různé podle způsobu zpracování. Až do 1. května 1988 byla jedinými, u kterých bylo povinné označení obsahu alkoholu na etiketě.

Místní vína (Vins de Pays) představují elitu stolních vín. Nejsou produktem míchání a pocházejí z přesně určených vinařských oblastí. Jsou to tedy dobře definovaná vína zaručující kvalitu, úroveň a původ.

Značka AO VDQS je původním názvem vymezených vín vyšší kvality. Ta pocházejí z méně známých půd než vína té nejvyšší kvality. Přesto jsou předmětem přísných kontrol původu, zastoupení odrůd, minimálního obsahu alkoholu, maximálních výnosů. Před tím, než jsou uvedena na trh, jsou podrobena výběrové ochutnávce prováděné experty a obdrží ochrannou známku, která musí figurovat na etiketě. Přítomnost této známky je povinna pouze pro vína Alsasko AO VDQS.

Na špici jsou potom vína označovaná AOC - s kontrolovaným původním názvem (povinně označeno na etiketě). Ta jsou produkovaná uvnitř jedné zeměpisné oblasti a často jsou spojená s tradicí. Půda, klima, zastoupení odrůd a různé další prvky (minimální obsah alkoholu, maximální výnosnost, způsob řezu, hustota osázení) zaručují jednak jejich originalitu, ale i autetičnost a kvalitu.



Francouzská vína - potěšení zraku i chuti.