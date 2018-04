Vinařská turistika láká více lidí

13:01 , aktualizováno 13:01

Přilákat do obcí turisty, kteří zde utratí peníze a třeba se za rok vrátí do znovu, se začíná dařit jihomoravským obcím a vinařům, kteří se zapojili do projektu vinařských cyklistických tras. Cestu do sklepů na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku si tak našli nejenom domácí turisté, ale také lidé z Rakouska, Německa nebo Nizozemí.