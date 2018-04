Vína Dalmácie voní originalitou

Nejlepší metodou na léčení alkoholismu je pravidelné pití vína," říká s naprostou vážností Andjelka Ančičová, jedna z hlavních postav vinařské firmy Dingač v chorvatském městečku Potomje, rozkládajícím se na poloostrově Pelješac v Dalmácii. "Proto v tomto kraji žádní alkoholici nežijí," dodává paní Andjelka. Jaká tedy jsou a co je na vínech Dalmácie tak zvláštního? Především se tady vyrábí několik druhů vín, které "nedorostou" nikde jinde na světě. Mají tedy specifickou, neopakovatelnou chuť. Navíc podle nových chorvatských zákonů, jež jsou již přizpůsobeny podmínkám Evropské unie, se nesmí víno nijak dochucovat. Dostáváte tedy skutečně přírodní mok. Zcela zvláštní kapitolou je i přístup místních lidí k tomuto nápoji. Než totiž dorazil do Dalmácie turistický ruch, tak bylo víno tím největším pokladem této části Chorvatska a pro některé lidi zůstává pokladem i dnes. Nedivme se, místní fabrika vykupuje kilogram hroznového vína v přepočtu za našich více než sto korun. "Můj děd dělal víno, můj otec také a já v tom samozřejmě pokračuji," říká s hrdostí ve svém malém sklepě pětašedesátiletý Dinko Kekez z vesnice Vrboska na dalmatském ostrově Hvar. "Vyrábím ale pouze pro vlastní potřebu a pro své přátele." Jeho specialita má bílou barvu a jmenuje se bogdaňuša. Asi dvacet kilometrů od Vrbosky je minivesnička Sveta Nedjelja. Zde má pro změnu svoji velkovýrobnu Zlatan Plenkovič, jeden z vůbec nejznámějších vinařů celé Dalmácie. Z automatické linky zde "padají" do kartonů červený, bílý i růžový mok. A jaká vína v Dalmácii najdete? Především jsou to vína o něco silnější než například na českými turisty hojně navštěvované Istriji. "Máme tady více sluníčka a tím jsou hrozny sladší," vysvětluje Mato Ančič, manžel paní Andjelky, který se výrobě "nápoje bohů" věnuje přes třicet let. Kvůli tomu, že dalmatská vína mají o několik stupínků více alkoholu, se v turistických průvodcích někdy tvrdí, že se většinou ředí vodou. Proti gustu žádný dišputát. Ale když se na to zeptáte rybáře Tomo Damjaniče ve Vrbosce, okamžitě převrátí oči v sloup a nechápavě se ptá: "To myslíte vážně? Ředit víno vodou?" Tady tedy jsou nejznámější vína Dalmácie: Na ostrově Korčula, který se specializuje téměř výhradně na bílé víno, se místní druh jmenuje grk. Na poloostrově Pelješac, to zase vyznává červenou barvu nápoje, dominuje odrůda plavac. Další vynikající víno je faros z Hvaru. Typickou dalmatskou specialitou je potom dezertní, velmi sladké víno prošek, které má kolem šestnácti procent alkoholu. "Živjeli!,", tedy v překladu na zdraví, připomíná už jenom Andjelka Ančičová.