Víme, které lyže jsou nejlepší. Výsledky SKI SuperTestu

Allround carvery: vyvážené a nikdy agresivní Při příjezdu do středisek na nás místo hlubokého prašanu obvykle čekají více či méně urolbované pisty. Abychom si jízdu i za těchto podmínek užili, potřebujeme lyže, které nás budou na slovo poslouchat, odpustí nám nějakou tu technickou nedokonalost a zároveň přinesou dostatek zábavy. Lyže nenáročné, přizpůsobivé – zkrátka allroundy. "Typický allroundový lyžař střídá sportovní řezané oblouky s pohodově sesouvanými," popisuje cílovou skupinu této kategorie Herbert Buchsteiner, produkt manažer Atomiku. "Lehké allroundy podporují zatáčení, točí velmi lehce i v nízkých rychlostech. Přitom dávají potřebný pocit bezpečí." Proto se lyže této kategorie hodí pro začátečníky i pokročilejší lyžaře. "Kdo neovládá carving, těžko se to naučí na široké a málo vykrojené lyži. A také kdo jezdí převážně na sjezdovce, nepotřebuje lyži, která je ve středu širší než 75 mm," potvrzuje i Christian Pichler z firmy Nordica. Proto jsou v našem testu u allroundů nejdůležitějšími kritérii komfort a točivost, které jsou zohledněny více než všestrannost, obratnost/vitalita, hranění a stabilita v rychlosti. Lyže kategorie allround byly testovány za optimálních podmínek na exkluzivně připraveném testovacím svahu. Sjezdovka měla vyloženě mírné i středně prudké úseky, ale také krátkou prudkou pasáž. Prostě všechno, co vás může během dne na lyžích potkat. Allroundy Silné stránky

+ Jsou velmi všestranné, hodí se jak pro méně rutinované, tak pro sportovně orientované lyžaře.

+ Jsou ideální pro uvolněné carvování, vyžadují málo síly.

+ Odpouštějí chyby.

Slabiny

- Ve vysoké rychlosti jsou méně klidné než high performance modely.

- Hranění na ledu je horší. Hodnocené allroundy

Salomon X Wing 8

Premiantem kategorie allround je firma Salomon se svým modelem X-Wing 8. Tato lyže těží z hodnocení v klíčové proměnné točivost, které odpovídá průměru kategorie, stejně tak jako z hodnocení komfortu, které je nejvyšší ve své kategorii. Velmi dobré hranění zajistí podle testerů začátečníkům bezpečí a pokročilým potřebnou agresivitu. Devizou tohoto modelu jsou krátké a střední oblouky.

Blizzard G-Force Sonic IQ



Nejlepší hodnocení v klíčových proměnných komfort a točivost katapultovalo lyži G-Force Sonic IQ na druhé místo této kategorie. V podstatě nejeví žádné slabiny, odhlédneme-li od lehce podprůměrného hodnocení hranění. Testeři vnímají tuto lyži jako sportovní a doporučují ji sportovním lyžařům hledajícím pohodlnou, točivou a všestrannou lyži.

Head Xenon Xi 8.0 RFB 07 Co se týče točivosti, nezadá si s lyže XENON Xi 8.0 RFB 07 s žádnou lyží této kategorie. A také výborné výsledky v druhé proměnné komfort pak vedou samo sebou k umístění na třetí příčce v kategorii allround. Testeři tento model doporučují začátečníkům a pokročilým, kteří nemusí být vždy nejrychlejší. Silné stránky této lyže jsou krátké a střední oblouky při střední rychlosti.

K2 Apache Hellfire Model Apache Hellfire přesvědčí vedle svého velmi dobrého hodnocení v klíčové proměnné komfort také svým skvělým hraněním. Proto měli testeři u této lyže pocit pohodlí a bezpečí. Odhadují tuto lyži jako točivou a živou s takovou dávkou sportovnosti, aby neztratila stabilitu a bezpečnost. Lyže se širokým záběrem pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Stöckli Spirit Globe Přes velmi dobré hodnoty v klíčových proměnných komfort a především točivost nedosáhl Spirit Globe na stupínek vítězů. Podle testerů se tato lyže sice hodí pro začátečníky, své opravdové sportovní kvality však projeví až u pokročilých lyžařů. Ti ocení její živost při krátkých a středních obloucích. Ale i začátečníci si s touto lyží užijí spoustu legrace.

Atomic Drive 7 Scandium Model Drive 7 Scandium neposkytuje bezpečí jen díky svému výjimečně dobrému hranění. Také z jiných důvodů se testerům jevil jako pohodlný allround model pro krátké a střední rádiusy. V klíčových proměnných komfort a točivost leží těsně nad nebo na průměru své kategorie. Při rychlých dlouhých obloucích mu ale trochu chybí stabilita. Proto jej testeři doporučují hlavně začátečníkům a mírně pokročilým.

Rossignol Zenith Z3 Oversize Zenith Z3 Oversize se pohybuje v každé proměnné minimálně buďto nad, nebo pod průměrem. Výborná hodnota nejlépe v jedné z klíčových proměnných by ho posunula daleko dopředu. Testeři vidí tuto lyži jako vyvážený model pro začátečníky a pokročilé lyžaře. Je jedno zda krátké, střední nebo dlouhé oblouky, tato lyže s vámi půjde do všeho bez problémů.

Více: www.rossignol.com Dynamic VR 17

Dynamic VR 17

V klíčové proměnné točivost si VR 17 vede ještě stejně dobře jako průměr kategorie, slabiny však vykazuje v druhé klíčové proměnné komfort. Testeři tuto lyži doporučují především začátečníkům a nepříliš sportovním pokročilým lyžařům, kteří jezdí hlavně střední oblouky, při nichž spoléhají na zabudovaný rádius. Při trochu větší všestrannosti by se lyže umístila lépe.

Fischer RX Red Heat RF Model RX Red Heat RF boduje ve čtyřech z šesti proměnných velmi dobře, avšak ne v obou klíčových, tedy v komfortu a točivosti. Testeři tuto lyži doporučují jako model pro sportovní a pokročilé lyžaře. Pro začátečníky není příliš vhodná, jelikož vyžaduje sílu, sportovní jízdu a techniku. Kdo však má rád rychlost a střední až dlouhé oblouky, je tu na správném místě.

Dynastar D' Stinct Limited Model D' Stinct Limited bohužel nedokáže bodovat v důležitých klíčových proměnných komfort a točivost. V dalších čtyřech proměnných si ale vede velmi dobře. Testeři viděli nedostatek především v disharmonickém průjezdu obloukem, kdy lyže neposkytuje dostatek jistoty. Přesto ji doporučují začátečníkům a pokročilým, kteří už ovládají techniku a preferují kratší a střední oblouky.

Nordica Speedmachine Mach 1 XBi CT Model Speedmachine Mach 1 XBi CT drží s ostatními modely své kategorie krok jen v proměnné vitalita/živost. Dolů ho táhnou především nízké hodnoty v klíčových proměnných komfort a točivost. Testeři však přesto našli několik pozitivních aspektů, především pro pokročilé a velmi dobré lyžaře. Tam lyže projeví své silné stránky, pro začátečníky je příliš sportovní.

Kompletní výsledky SKI SuperTestu najdete jako každý rok ve speciálu časopisu SKI magazín, v jeho lednovém a únorovém čísle, a na www.skimagazin.cz. SKI SuperTest - kompletní výsledky hlavního testu a freeridetestu SKI magazín leden - test dámských freeride modelů a twin tipů SKI magazín únor - test bigmountain a touring modelů www.skimagazin.cz - informace ze zákulisí testu, rozhovory, reportáže, výsledky. Portál každého lyžaře. V příštím díle se můžete těšit na test slalomek, lyží pro pokročilé a zdatné lyžaře.