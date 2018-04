Vilniuská radnice nabídla obyvatelům kola, aby zmírnila dopravní zácpy

16:31 , aktualizováno 16:31

Vilniuská radnice vyšla do boje proti dopravním zácpám, které každý den město sužují. Nabídla totiž obyvatelům k volnému užití 500 oranžových jízdních kol, která by tak tento citelný problém hlavního města alespoň částečně mohla zmírnit. "Toto je způsob, jak vyřešit dopravní zácpy a problémy s parkováním v městském centru, kde se lidé na kolech mohou pohybovat rychleji než v automobilech," řekl starosta Vilniusu Arturas Zuokas při zahájení kampaně radnice. Kola k volnému zapůjčení budou moci zájemci využít od rozbřesku až do setmění, kdy musejí být vrácena.