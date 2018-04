Konec africké divočiny? U Viktoriiných vodopádů má vyrůst Disneyland

O plánech vybudovat zábavní park po vzoru amerického Disneylandu poblíž známých Viktoriiných vodopádů informoval v rozhovoru pro britskou BBC zimbabwský ministr pro turismus Walter Mzembi. Na africký Disneyland prý už vláda vyčlenila 300 milionu dolarů (5,8 miliardy korun).

Zimbabwe Viktoriiny vodopády dostatečně nevyužívá, domnívá se Walter Mzembi. Jedny z nejkrásnějších vodopádů na světě, které se nacházejí na řece Zambezi, nazval "spícím obrem". "Musíme se probudit a vybudovat turistické zařízení s mnohem větším dosahem," uvedl zimbabwský ministr. "Říkali jsme si, že by mohlo jít o něco podobného, i do velikosti, jako je Disneyland. I s hotely, zábavními parky, restauracemi a konferenčními prostory," dodal Mzembi.

Autenticita Afriky zmizí, varují experti

Záměry zimbabwské vlády ovšem kriticky hodnotí někteří experti na cestovní ruch i znalci přírody.

"Zimbabwe je zemí, která často bojuje o to, aby tam vůbec fungovaly základní věci, toto tedy opravdu nemůže být soudný nápad," míní Chris McIntyre, šéf britské cestovní agentury Expert Africa, která se specializuje na zájezdy na černý kontinent. "Lidé jezdí do Zimbabwe proto, že jim tato země nabízí autentické africké zážitky, nechtějí tam jet kvůli nějakému Mickey Mousovi," uvedl McIntyre pro britský list Telegraph.

"Viktoriiny vodopády, které mají výhodnou polohu asi 20 km od letiště, jsou jedním z hodně mála míst v Zimbabwe, kam míří turisté. Svým způsobem tedy chápu snahu vlády přilákat sem více návštěvníků," řekl pro iDNES.cz publicista a cestovatel Jan Hocek s tím, že ale už nyní na místě funguje několik hotelů, golfové hřiště, provozuje se tam mimo jiné rafting na Zambezi, safari, bungee jumping i vyhlídkové lety. Pokud by tam nějaké investice měly proudit, tak možná do citlivé výstavby několika hotelů, které by zapadaly do krajiny, případně do nějakých služeb či rekonstrukce přilehlého městečka, které je podle Jana Hocka značně zchátralé. "Tématický park inspirovaný americkým Disneylandem ale rozhodně není to pravé," vyjádřil se Jan Hocek.

Viktoriiny vodopády prozkoumal v roce 1875 český cestovatel Emil Holub, který je autorem jejich první mapy. E. Holub je také autorem první samostatné publikace o Viktoriiných vodopádech. Viktoriiny vodopády - jedny z největších vodopádů na světě se nacházejí v jižní Africe na řece Zambezi.

Stejného názoru je i znalkyně Afriky Lisa Graingerová: "Zní to jako úplně šílený nápad postavit vedle jednoho ze sedmi přírodních divů (žebříček podle CNN - pozn. redakce) tematický park jako stroj na peníze," uvedla pro Telegraph s tím, že by to bylo to samé, jako kdyby se vedle egyptských pyramid vybudovala kasina. Lidé sem jezdí hlavně kvůli divoké přírodě, zdůraznila.

Boj turisty a peníze

Již v minulosti zimbabwská vláda oznámila, že má v plánu rozšířit letiště u Viktoriiných vodopádů. Do tohoto projektu chce investovat 150 milionů dolarů (2,9 miliardy korun). Podle místního turistického úřadu přijelo do země v první čtvrtině letošního roku o 17 procent turistů více. Jestliže Zimbabwe zůstane stabilní a nezasáhne ho opět hyperinflace, mohly by prý příjmy z turismu tvořit 15 procent HDP země.