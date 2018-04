Víkend v ptačím království pod Pálavou

Na vycházku za vodními ptáky se můžete vydat takřka kdekoliv. V každém větším městě, kde protéká řeka, se jich shromažďují hejna. Většinou jde o opeřence ze severu, kteří k nám přilétají prožít zimu na nezamrzající vodě. V březnu se většinou vracejí zpět. Blízko lidí se cítí v bezpečí před přirozenými nepřáteli. Proto přibývají stále nové druhy, které tuto příležitost využívají. Tak se nyní na Vltavě v centru Prahy, Labi, Ohři, ale i moravských řekách náhle objevili kormoráni. Zrovna tak přibyly v šedesátých letech labutě. Dokonce i rackové, kteří patří ke koloritu zimního města, dříve v Praze nezimovali. První pětičlenné hejnko se zde objevilo v roce 1877, u Letné byli vystříleni. Užitek z nich však prý byl nepatrný "neboť byli velmi vyhublí".



Labuť velká

Je všeobecně známý pták, který se v posledních letech rozšířil po celé zemi. Nebylo tomu tak vždy. Ještě kniha Ptactvo velké Prahy z roku 1955 píše: "I vznešená labuť poctí Prahu někdy svou návštěvou. Pravda, někdy jsou to jen krotcí jedinci, chovající se jen pro ozdobu, ale někdy jsou to opravdu zatoulanci z dalekého severu. V roce 1940 byla jedna taková labuť chycena a dodána pražské zoo." Dnes jich v Česku žijí tisíce.



Kormorán velký Kormorán velký

Charakteristický pták, který se rychle v posledních deseti letech šíří po celé střední Evropě. Dnes se v hojném počtu vyskytuje v zimě na všech větších řekách v Česku. Nebojí se zalétnout ani do měst. Navzdory své nápadnosti není ještě všeobecně poznáván. Takže vězte: ta zvláštní, velká černá kachna, kterou lze spatřit, jak se například v Praze potápí u Národního divadla či těžce přeletuje Karlův most, je opravdu kormorán.









Lyska černá Lyska černá

Všeobecně známý pták, který je však mnohdy považován za jakousi černou kachnu. Ve skutečnosti patří lyska do příbuzenstva chřástalů a s kachnami není příbuzná. Ve větším množství zimuje na řekách v posledních desetiletích. Jejich počty se ve městech stále zvyšují. Je to pták, který není plachý, neskrývá se - žije často až veřejně. Lysky můžeme spatřit na našich rybnících po celý rok.













Polák velký

Pták jen o něco menší než kachna divoká. Samička vybarvena méně pestře než kačírek (na snímku). Poláci velcí zimují na velkých řekách delší čas. Hojně však např. na Vltavu přilétají až v posledních desetiletích. Dříve se raději zdržovali dál od lidí, uprostřed proudu. To se v posledních několika letech mění. Dnes se nechají krmit a jsou téměř tak důvěřiví a krotcí jako divoké kachny.





Polák chocholačka

Polák chocholačka

Menší pták, asi poloviční než divoká kachna. Sameček výrazně černobíle zbarvený, samička spíše hnědavá. Oba mají nápadnou chocholku, podle které dostali jméno. O jejich zvycích platí totéž co o polákovi velkém. Snad jen, že jsou stále o něco plašší a zatím se nepřibližují k lidem na menší vzdálenost než asi deset metrů (alespoň na Vltavě v Praze).