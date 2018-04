Víkend otevřených zahrad láká na tradice i novinky

Druhý červnový víkend přináší pár ojedinělých akcí. Patří k nim Víkend otevřených zahrad, který se zrodil v Anglii a postupně se rozšířil do celé Evropy. Vydejte se s portálem Kudy z nudy do kvetoucích zákoutí do měst i na venkov, poznávat nová místa a ta známá si prohlédnout trochu jinýma očima.