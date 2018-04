Víkend nabízí závody horských kol

Trať závodu povede z areálu skokanských můstků na vrchol Velkého Javorníku. Pro muže i ženy připravili organizátoři několik kategorií, ti nejstarší muži pojedou v kategorii nad šedesát let. Prezentovat se zájemci o účast v závodě mohou také ještě u startu, a to v sobotu od 7.30 do 9.15 hodin.Závod na horských kolech se pojede v sobotu i v Orlové, kde cyklistický oddíl Orlík Orlová pro všechny mladé zájemce organizuje krajský přebor v jízdě na horských kolech O pohár Rady města Orlové."Tento závod se bude konat v orlovském lesoparku v kategoriích muži devatenáct až dvacet let, ženy od devatenácti let, junioři ve věku od sedmnácti do osmnácti let, kadeti 15-16 let, třinácti až čtrnácti a deseti až dvanáctiletí žáci a konečně i předžáci a malé děti," uvedla Blanka Studihradová z orlovské radnice.Pořadatelé nachystali každé věkové kategorii trať o délce úměrné schopnostem dětí. "Délka trati bude od několika minut pro děti až po dvouhodinový závod kategorie mužů," podotkla Studihradová. Děti bez cyklistické licence se budou moci zúčastnit náborových rozjížděk. Prezentace začne v 7 hodin v restauraci Golf, první kategorie vyrazí na trať o hodinu později.