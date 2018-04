Víkend na našich horách: kde si nejlépe zalyžujete?

Jak bude v únoru Od 1. února do 10. února: Bude zataženo s občasnými srážkami: na horách převážně sněhovými, v nižších polohách bude sněžení střídat déšť. Odpolední teploty se budou pohybovat od 0 do 6 stupňů, později až 10 stupňů Celsia. Od 11. února do 20. února: Oblačno až zataženo s občasným deštěm, zpočátku na horách, postupně i v nižších polohách srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty zpočátku 2 až 8 stupňů, později jen do 5 stupňů. Od 21. února do 28. února: Oblačno, občas přeháňky dešťové nebo smíšené, na horách sněhové. Nejvyšší denní teploty 1 až 7 stupňů.