VÍKEND: koncerty pod oblohou

Přehlídka místních, ale i přespolních folkových a country kapel potrvá od pátku do soboty a zazpívají v ní už první den známá folková esa jako třeba písničkáři Robert Křesťan a Druhá tráva, Jaroslav Samson Lenk nebo F-M Band.Páteční přehlídka na zámku ve Frýdku-Místku bude od šesti hodin večer, v sobotu akce začíná už v deset hodin dopoledne, kdy tentokrát na zahradě Národního domu ve Frýdku-Místku vystoupí především regionální folkové a country kapely. "Představí se okolo dvaceti skupin," uvedl jeden z organizátorů. Zahrají například BG Styl, Happy To Met, Blues Dogs, Vymour nebo opět F-M Band, také Ivan Myslikovjan.Po skončení sobotní přehlídky, která potrvá přibližně do osmé hodiny večer, přichystali pořadatelé country bál.Páteční jízda dostavníkem a vystoupení country skupin se přesune z hlavního náměstí ve Frýdku-Místku na přehradu Baška a Olešná. V areálu Koliba ve Vrbně pod Pradědem se v sobotu uskutečnítřetí ročník Jesenické bluegrassové pouti. Vystoupí na něm osmička kapel z celé země od Plzně přes Prahu a Olomouc až po Ostravu: PBB, BG Cwrkot, BG Comeback, BG Styl, E.G. Reunion, Dřevěná tráva, V.S.P.J.B., The Log. Koncert začíná hodinu po poledni.Podle pořadatelů se však nejedná jen o hudební produkci, ale zároveň o setkání hudebníků a výrobců hudebních nástrojů, mezi nimiž budou například Pavel Janiš a Milan Ulma. Pořadatelem bluegrassové pouti je Agentura Petra Schäfera. První dva ročníky se konaly v letech 1998 a 1999 na hradě Sovinci, kde byl Schäfer kastelánem.Sám hrával na banjo v olomoucké bluegrassové kapele BG Nova. V rámci akce se ve Vrbně setkají rovněž majitelé vojenských historických vozidel. Přehlídka začne v jedenáct hodin průjezdem několika desítek jeepů městem a okolím. Návštěvníci mohou stanovat nebo se ubytovat v přilehlém autocampingu.