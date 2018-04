Vihorlat: bílé místo na mapě Čechů, skvost na mapě UNESCO

Sninský kameň je zároveň jediným místem, odkud lze shora spatřit jezero Morské oko. Každý jiný vrchol, odkud by to bylo teoreticky možné, je zalesněný a bez výhledů. Pozorovat hladinu jezera lze samozřejmě z břehu, avšak to není již zdaleka tak poutavé.

Jezero Morské oko vzniklo v důsledku ohromného sesuvu, který přehradil horní část údolí potoka Okna a vytvořil přirozenou přírodní hráz. Nejde tedy o výplň sopečného kráteru, jak se mnozí návštěvníci mylně domnívají. S kráterem však přece alespoň vzdáleně jezero souvisí. Právě v jeho blízkosti se totiž v dobách sopečné činnosti hromadil sypký a k sesuvům náchylný materiál. Bez něj by zřejmě k sesuvu tak velkého rozsahu nedošlo.

Plochou 13,8 ha zaujímá Morské oko třetí místo mezi největšími jezery Slovenska, takže předčí většinu tatranských jezer. Nemilosrdné přírodní zákony však spolu s rychlým vznikem jezera předurčily také jeho celkem brzký zánik – břehy postupně zarůstají, dno se zanáší a hladina během roku silně kolísá. Dnešní zdroje udávají hloubku 25 m.