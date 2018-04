Kde jezdí nejvíc motorek na světě. Šest milionů jich burácí v Saigonu

Ve městě se prohání přes pět a půl milionu motorek. Jsou všude. Každý kousek chodníku slouží jako parkoviště, každá křižovatka v centru je zahlcená nekonečným proudem motorek, které zde mají absolutní přednost.

Jen za poslední dva roky se ve Vietnamu zvýšil počet motorek z 25 na 33 milionů kusů. Zatímco na venkově je motorek stále relativně málo, ve městech jejich počet raketově stoupá. Nejvíce v samotném Saigonu, který je hospodářským srdcem země a jedním z největších měst jihovýchodní Asie. V Ho Či Minově městě (jak zní oficiální název města, i když všichni tvrdošíjně používají starý název Saigon), je dnes na zhruba devět milionů obyvatel už pět a půl milionu motorek, což je největší koncentrace motorek na světě.

Ostatně ne nadarmo se šílený dopravní chaos už i u nás označuje výrazem "To je jako v Saigonu". A tak není divu, že si řada turistů odváží ze Saigonu mezi suvenýry také záznam motorkářských orgií zachycených na telefon.

Motorkářská džungle: všichni jezdí každý den

Statistiky hovoří jasnou řečí. "Zatímco v Jakartě mají 160 motorek na tisíc obyvatel a v Bangkoku 175 na tisíc lidí, v Saigonu máme na tisíc obyvatel 600 motorek. Také 95 procent veškerého transportu probíhá právě na motorkách," upozorňuje Quynh Thu ze Saigonského deníku. Stačí si vzít kalkulačku a odečíst všechny děti a invalidy. Výsledek je jasný: motorku má každý.

Tip na dovolenou Nabídka zájezdů do Vietnamu na dovolena.iDNES.cz.

A drtivá většina motorek nestojí po většinu roku zaparkovaná někde na dvorku, jako je tomu u nás, ale každý den pořád jezdí. Podle statistik najede každý "motorkář" na 10 tisíc kilometrů ročně, což znamená poctivou třicetikilometrovou porci denně.

Na motorkách se také převážejí nejrůznější předměty – od obrovských květináčů se vzrostlými květinami či stromky až po neuvěřitelné kovové konstrukce či krkolomně poskládané balíky. Motorky jsou také velmi rozšířenou formou taxislužby, protože jsou mnohem rychlejší a levnější než auta.

Zaparkované motorky jsou doslova všude, nejčastěji na chodníku.

Zkusit to a přežít

Největším zážitkem je zapojit se do bláznivé dopravy s vlastním, respektive zapůjčeným strojem. V turistickém "ghetu" v centru města jsou půjčovny na každém rohu, za půldenní pronájem zaplatíte zhruba 100 až 150 korun včetně benzinu. Ovšem musíte mít pro strach uděláno, neboť vás čeká pěkný mazec.

Řada motorek jezdí v protisměru, další nerespektují červenou a hlavně všichni neustále troubí, aby vám dali najevo, že vás předjíždí, že máte uhnout, zastavit či nejlépe rovnou zmizet.

Nejtěžší je odbočit doleva, protože protijedoucí motorky vás dobrovolně nepustí. Co tedy dělat? "Nejlepší je dostat se do chumlu odbočujících, protože jste rázem větší a silnější, nebo počkat na odbočující auto, před kterým mají motorky respekt," vysvětluje Patrick, žijící v Saigonu už pět let.

Ale spousta začátečníků volí jednodušší metodu a než jednou do leva, raději zatočí třikrát doprava.

Stejně těžké je zaparkovat v centru města. Přestože se za parkování platí zhruba tři koruny, místo nikde není. "Když jedu ve špičce do města, nesnažím se dostat až na konkrétní místo, ale zastavím tam, kde je místo k parkování. A zbytek dojdu pěšky, klidně i půl kilometru, což je lepší, než bezmocně jezdit kolem a čekat, až se něco uvolní," dodává mladý Angličan a ještě přidá radu pro přecházení ulice: "I když čekáte na přechodu, motorky vám nezastaví a nedají přednost. Musíte prostě vstoupit do vozovky a pomalým krokem přecházet ulici. A motorky se vám budou samy vyhýbat. Hlavně nedělejte žádné rychlé pohyby."

Ani večer doprava nekončí a ještě kolem desáté jsou ulice plné motorek.

Taxi za dvacku

Většina turistů nejčastěji využije motorku jako mototaxi, kterému se říká xe om, neboť Saigon je značně rozsáhlý a městská doprava, i když je levná, je poměrně komplikovaná. Právě xe om slouží turistům při cestách k nejzajímavějším památkám ve městě, třeba do čínské čtvrtě, kde stojí několik nádherných čínských chrámů, nebo ke kouzelnému chrámu Nefritového císaře.

Ceny nejsou nijak závratné, za zhruba desetikilometrovou jízdu zaplatíte v přepočtu padesát korun za jednu motorku. Mototaxikář běžně vezme na motorku dva turisty, i když to není úplně bezpečné a navíc má přilbu pouze pro jednoho. Ale cenu musíte usmlouvat, protože nejčastěji začíná na 10 dolarech, což je čtyřnásobek. Při kratší jízdě zhruba kolem tří až čtyř kilometrů se můžete dostat i na cenu dvacet až třicet korun.

Saigon, království motorek Motorky slouží i k převážení nejrůznějších věcí.

Co vidět v Saigonu?

Milovníci památek navštěvují především zmíněnou čínskou čtvrť s chrámy a zajímavou tržnicí, centrum města s katedrálou či Palácem sjednocení a Muzeum pozůstatků války, které se dříve jmenovalo Muzeum amerických válečných zločinů a dodnes je značně jednostranné.

Jedním z nejkrásnějších zážitků je pohled na Saigon z výšky, a to buď z nejvyššího mrakodrapu, kde je vyhlídkový prostor (vstup na osobu 200 korun), nebo z terasy restaurace v hotelu Sheraton, která je ve 23. patře, ovšem drink vás zde vyjde také na 200 korun.

V Saigonu najdete obrovskou nabídku hotelů, slušné ubytování pořídíte zhruba za 400 korun za dvojlůžkový pokoj. Jednoduchá snídaně, jako např. plněná bageta a čaj, se dá pořídit za dvacet korun na osobu, za oběd či večeři v místních tržnicích zaplatíte od třiceti korun.