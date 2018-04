Vietnamský klenot Ha Long. Dračí zátokou se proháněl i James Bond

Všude kolem skály, smaragdové moře a tři tisíce zubatých ostrovů, za nimiž jezdí lidé přes půl světa. Přesto John, jak si asi třicetiletý Vietnamec nechá říkat od turistů, myslí na prachy. Slovo byznys pomalu opakuje v každé druhé větě, až to připomíná mantru. Tentokrát ale svou zmínku o penězích John myslí jinak.

Zašmátrá v kapse a vyndá dvousettisícovou bankovku (neděste se, 200 tisíc vietnamských dongů je v přepočtu zhruba 200 korun). Pečlivě ji rozbalí a zvedne tak, abychom ji všichni dobře viděli.

Průvodce John ukazuje bankovku s jedním z ostrovů v zátoce Ha Long.

Společně s dalšími turisty všech národností právě míjíme jeden z vápencových ostrovů, které v zátoce Ha Long vystupují z moře. Všechny vypadají velmi podobně, ale průvodce John si je jistý.

"Vidíte? My Vietnamci jsme na zátoku Ha Long velmi pyšní. Tento ostrov se dostal i na naše bankovky," ukazuje. "Ha Long zná celý svět, nikde jinde nic takového nespatříte," dodává.

John evidentně ví, že si tahle velká slova může dovolit. V současné době se totiž hlasuje o sedm nových přírodních divů světa a Ha Long Bay se drží na špičce.

Ráno v zátoce Ha Long Loď v zátoce Ha Long. Posádka je dole, turisté se baví na horní palubě. Stovky skal, které vystupují z moře, vidíte už z dálky.

Netuším, kolik lidí dosud dalo téhle zátoce hlas. Z horní paluby jedné z mnoha turistických lodí, denně proplouvajících mezi vápencovými skalami, je však jasné, že příznivců musely být tisíce, desetitisíce... Jednotlivé scenerie jsou prostě neopakovatelné.

"Tahle připomíná hlavu slona, tahle kočku a tamto je opice," ukazuje John postupně na jednotlivé skalní útvary.

Některé poznávám, u jiných mi fantazie nestačí. Je tady ale všechno. Krásné tvary, ostrůvky, pláže, jeskyně. To vše vykotlané vlnami, větrem, deštěm a časem.

Drak, moře a prodejkyně ovoce

Ha Long znamená místo, kde drak vstoupil do vody. A tuhle krásu tady vytvořil, když při útěku z pevniny smetl jediným vzteklým mávnutím ocasu do moře pár hor.

Nákladní lodě jezdí zátokou Ha Long plně naložené.

O tom všem můžete přemýšlet, když kolem skalnatých útvarů proplouváte. Možná o tom uvažoval stejně i Pierce Brosnan, když se mezi skalami v roce 1997 hnal za hlavním padouchem při natáčení bondovky Zítřek nikdy neumírá. Anebo Catherine Deneuveová, když tu o pět let před ním točila snímek Indočína.

Blížíme se k plovoucí rybářské vesnici a najednou se kolem nás objevují malé loďky. Ženy na nich nabízejí ovoce všeho druhu, pro některé ani neexistují české názvy.

"Pajnepl, banana, banana," překřikují se prodejkyně navzájem, jak se nám snaží vnutit své ananasy a banány.

Plovoucí vesnice v zátoce Ha Long Prodejkyně ovoce u plovoucí vesnice v zátoce Ha Long Vietnam nosí Pradu.

Je to hodně show pro turisty, ale zároveň tvrdý boj o zákazníka. Nic na tom nemění fakt, že ve Vietnamu stále vládnou komunisté, jak dokládá rudá vlajka se zlatou hvězdou, která vlaje na každé zdejší lodi.

"Někteří lidé, kteří v téhle vesnici bydlí, nikdy nebyli na pevnině. Narodili se tu a také tu zemřou," dodává John.

Vesnička, to jsou barevné chatičky postavené na prámech přímo pod rozeklaným útesem jednoho ostrůvku. Vypadají malebně, i když to asi platí jen při dobrém počasí. Během mořské bouře tu jsou určitě divoké.

Rady před cestou

I za pěkného počasí je ale dobré se na cestu do zátoky připravit, především psychicky. Vietnamci dobře vědí, že Ha Long pro ně představuje zlatou žílu, na které se dá dobře zbohatnout.

Zátoka Ha Long Zátoka Ha Long leží 110 kilometrů na východ od Hanoje. Výlet si můžete zorganizovat sami, většina turistů si ho však raději koupí v Hanoji, protože se tím chce vyhnout možným problémům. Turista na vlastní pěst je snadným cílem různých naháněčů, kteří chtějí další a další poplatky. Od roku 1994 je zátoka zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Je to poznat už v Hanoji, kde Dračí zátoku nabízejí všechny zdejší turistické agentury. Pokud se jejich služeb rozhodnete využít, obejděte nejprve několik cestovek a detailně si zjistěte, co přesně která z nich nabízí. Nápisy "Luxury, but cheap", "Super trip to heaven" nebo "Paradise land" budou mít všude.

Ceny se pohybují zhruba od 45 do 150 dolarů za osobu, záleží také na délce výletu. Obvyklý trvá tři dny a dvě noci – jednu strávíte na ostrově Cat Ba a druhou v kajutách některé z mnoha lodí, které zátoku brázdí. Bohužel právě taková noc se stala před několika týdny osudná desítce zahraničních turistů a dvěma místním průvodcům (V proslulé zátoce zemřelo 12 lidí).

Počítejte také s tím, že v Hanoji dohodnutý výlet může nakonec vypadat poněkud jinak. Agenti cestovních agentur vás budou ujišťovat, že poplujete na zcela nové lodi.

"Jak je stará? To nevím, ale neteče do ní. A to je hlavní," prozradil mi lámanou angličtinou kapitán té "naší", na které přímo během plavby opravovala posádka rozpadající se zábradlí.

Jeskyně Thien Cung hýří všemi barvami.

A také se připravte, že se v zátoce můžete setkat se zvláštním pojetím romantiky, pro Evropana až kýčovitým. Například v jeskyni Thien Cung, která září všemi barvami.

Její jednotlivé části jsou nasvíceny silnými halogenovými světly. Zdejší krásu, kterou sami průvodci označují jako "absolutely natural", tedy zcela přírodní, zdůrazňuje navíc několik umělých vodopádů. A čerpadlo je ukryto v umělém kameni.

Přesto všechno byste měli Dračí zátoku vidět. A rozhodně nemá cenu se zlobit, že vás možná někdo napálí.

Zpátky na lodi

Naše loď pomalu doplouvá na místo, kde budeme kotvit a strávíme noc. John a další členové posádky chystají večeři. Společně s dalšími cizinci čekáme na lehátkách na horní palubě lodi.

Napadá mě, že zátoka Ha Long má v jedné věci bohužel smůlu. Je příliš krásná, a tak stejně jako jiná unikátní místa ve světě láká každým rokem čím dál víc turistů.

Silnice na ostrově Cat Ba. Není tu téměř žádný provoz, motorku si půjčíte za pár dolarů. Dělníci zasypávají na ostrově Cat Ba celé zálivy. Turistický resort na ostrově Cat Ba se teprve staví. Cesta k němu ale už existuje.

Už nyní existují plány na stavbu velkého turistického centra, kvůli němuž dělníci zavážejí na ostrově Cat Ba některé zátoky. Mají tady vzniknout kasina, luxusní vilové čtvrti pro turisty i golfová hřiště.

Pomalu se stmívá a lodě naplněné turisty se shlukují na jednom místě. Některé přirážejí i k sobě, aby turisté mohli přecházet z jednoho plavidla na druhé. Z mnoha je slyšet hlasitý vietnamský pop.

"Karaoke začíná," volá John. A karaoke Vietnamci milují.

Možná ještě víc než zátoku Ha Long.