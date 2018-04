Video: zakázané Brdy se otevírají cyklistům! Poprvé tuto neděli

První turistické trasy vznikly ve vojenském prostoru už před rokem, nyní ale dojde k jejich podstatnému rozšíření o nové úseky. Jeden z nich povede například i k Padrťským rybníkům, zřejmě nejpozoruhodnější brdské lokalitě.

S dalším zpřístupňováním vojenského prostoru už armáda nepočítá. V jeho hloubi by turisté narazili na střelnice dělostřelců. A na západním okraji újezdu chtějí Američané postavit protiraketový radar.

Jen o víkendech a svátcích

Pro civilisty budou ve vojenském území platit různá omezení. Především na přesně vyznačené cesty budou smět jen o víkendech a státních svátcích. Pokud veřejnost nebude nařízení respektovat, je možné, že armáda za sebou opět zavře závory. "Bylo by to ale krajní řešení," tvrdí mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek.

Podle něj se Brdy stanou nejvíce otevřeným vojenským újezdem v zemi. Veřejnosti bude přístupná pětina rozlohy celého újezdu. Lidé budou smět na plochu o rozloze bezmála 51 km2 a na 84 kilometrů stezek.

"Určitě se tam v nejbližší době vypravím. Nejvíc se samozřejmě těším na Padrťské rybníky," říká Radka Žáková, regionální odbornice na cyklostezky, která pro Plzeňany každý týden pořádá výlety do okolí.

Jedni jásají, druzí trnou

Otevření cyklostezek však budí rozporuplné reakce - zatímco milovníci cyklistiky a turistiky z otevření vojenského prostoru jásají, tak ochránci přírody nebo místní patrioti jsou ke zpřístupňování skeptičtí. Proti se staví například představitelé občanského sdružení Brdy - Res publica - nejznámějšího sdružení dobrovolníků spojených s tímto vojenským újezdem.

To si sice dalo za cíl otevření vojenského újezdu lidem a pomoc s ekonomickým rozvojem regionu, podle předsedy sdružení Pavla Čámského je ale teď na zpřístupňování ještě příliš brzy.

"Je to nekoncepčně pojaté rozhodnutí. Zdejší příroda je skutečně mimořádně cenná. Dříve, než tam armáda neregulovaně pustí davy lidí, se zde měl změnit právní status prostoru na chráněnou krajinnou oblast," myslí si. Občanské sdružení Brdy -Res publica se o to, aby se z Brdského vojenského újezdu stalo chráněné území, snaží již od roku 2004. „Vláda náš návrh ale odmítla. V nejbližší době budeme dávat návrh nový,“ slibuje Čámský.

Znepokojeni jsou také ornitologové - v okolí Padrťských rybníků žijí totiž některé vzácné druhy ptáků - orel mořský a čáp černý, invaze lidí podle ornitologů hnízdění naruší.



Klikněte na mapky nových stezek a cyklostezek v Brdech

Místní se bojí nepořádku

Přílivu nepořádných "lufťáků" se bojí i Josef Loukota, starosta z nedalekého Borovna. "Přinese to možná nějaké zisky ve zdejších hospodách, ale za poslední rok, co armáda začala Brdy otevírat, je tam čím dál větší nepořádek," zlobí se starosta. Podle něj se vstřícností armády pro místní lidi nic nezmění. "Stejně jsme tam chodili normálně i předtím. Na to, abychom tam jezdili na kole, nemáme čas."

S přílivem cyklistů do Brd zintenzivní své hlídky i vojenská policie. "Samozřejmě plánujeme to, že hlídky budou chodit častěji. Hlavní nápor očekáváme během prvních víkendů. Naše síly rozvrhneme tak, abychom příliv zvládli," uvedl mluvčí vojenské policie Jan Čermák.

Pokud zde muži v uniformách přistihnou někoho, že bez oprávnění vstoupil do zakázané části vojenského prostoru, tak vetřelce legitimují a poté celý případ předají přestupkové komisi na městském úřadu, kde má turista trvalé bydliště. "Tam případ projednají a postiženému hrozí pokuta ve výši tři tisíce korun," varuje neposlušné turisty Čermák.

Na instalaci značek pro pěší i cyklisty se podílel i Klub českých turistů. "Trasy jsou již vyznačeny. Nehrozí, že by se někdo ztratil," říká Karel Markvart, který má v Klubu českých turistů na starosti právě značení.