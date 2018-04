VIDEO: Začínáme na in-linech. Jak se naučit jezdit a brzdit

Bruslení je náročné na koordinaci a boční a předozadní rovnováhu. Proto jedním z prvních úkolů je naučit se přenášet rovnováhu z jedné nohy - brusle - na druhou. Všimněte si, že čím lepší bruslař, tím více a déle se udrží a sklouzne po jedné noze.

Jak se rozjet

Pro začátek zvolíme volný široký plácek. Nejlepší je poloprázdné, málo frekventované parkoviště s hladkým asfaltovým nebo betonovým povrchem. Hlavně musí být na rovině.

Nejprve zkoušíme tzv. kachní chůzi. Nohy trošku od sebe, abychom měli lepší stabilitu, paty mírně k sobě a špičky od sebe. Tedy postoj do písmene V. Tím, jak pomalu přenášíme váhu z jedné nohy na druhou, začneme se i rozjíždět. Nohy přitom nemusíme ani moc zdvihat.

Jak upadnout

Jakmile se umíme rozjet a jet dopředu, měli bychom se naučit, jak také v případě nutnosti "správně" upadnout. Je to stejně důležité jako umět zastavovat. A stejně jako zastavování to hodně bruslařů podceňuje. Základní padání vpřed nacvičujeme raději na trávníku a vždy jdeme přes chrániče (ty považujeme zejména u začátečníků za samozřejmost). Nejprve kolena, pak lokty a nakonec ruce. Vždy před nácvikem se ujistíme, že jsou chrániče dobře upevněny. Tento způsob kontrolovaného pádu je možný opravdu jen když jedeme velmi pomalu. Jak padat ve velkých rychlostech si řekneme v příštích dílech.

Při pádu: kolena - lokty - dlaně

Zastavování a brzdění

Zastavování na bruslích je jednoduché jen zdánlivě a je dobré mu věnovat hodně času právě proto, že brzdění je mnohem obtížnější než třeba u kola.

Na začátku stačí se naučit vyjet do trávy. Použijeme přitom takzvaný nůžkový postoj - jedna brusle je mírně předsunutá a váhu máme na obou nohou. Tím v situaci, kdy se jízda v nerovném terénu náhle zpomalí, zvyšujeme stabilitu.

Zároveň si můžeme vyzkoušet zastavit o překážku - třeba zeď, plot nebo o druhého bruslaře. V nízké rychlosti dáme ruce před sebe a jejich pokrčením po doteku o překážku ztlumíme náraz.

Když začneme zvládat jízdu po jedné noze, můžeme se učit brzdit mnohem účinněji pomocí gumové nebo plastové patní brzdy, která bývá většinou na patě pravé brusle. Mírně přitom pokrčíme levou stojnou nohu, na níž máme váhu, předsuneme pravou nohu vpřed, zvedneme špičku brusle a tlačíme na brzdový špalík na patě. Začněme pomaleji a postupně to zkoušejme z vyšší rychlosti.

Stejně účinné, ale o chlup náročnější na stabilitu je brzdění v takzvaném T-Stopu. Zde přeneseme naopak váhu na přední nohu, mírně ji pokrčíme, druhou nohu postavíme kolmo dozadu a brzdíme tím, že tlačíme kolečky k zemi. Musíme ale dávat pozor, protože brzdící brusle má tendenci jít do smyku vlevo či vpravo a způsobit pád.

Brzdění patkovou brzdou

Zatáčení

Když se naučíme trochu padat a zastavovat, můžeme se konečně pustit do zatáčení. Po rozjezdu nastavíme nohy buď vedle sebe, nebo ještě lépe do nůžkového postoje (vnitřní noha je vpředu, vnější vzadu) a rukama si můžeme pomoci tak, že je namíříme do směru otáčení. Tím zvyšujeme rotaci a usnadňujeme tak zatáčení.

V příštím díle si zkusíme fígle a triky pro pokročilé.

Rotace těla při zatáčení