VIDEO: Výš už to nejde. Šílený rozhled z nejvyšší budovy světa

Video ohromuje i tím, že muži na střeše Burdž Chalífa se nijak nejistí, nebo to aspoň není vidět. Podle některých zdrojů jsou to techničtí pracovníci, kteří tam instalovali zařízení pro novoroční ohňostroj.

Mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, dříve nazývaný Burdž Dubaj, se slavnostně otevřel 4. ledna 2010. Budova se 162 patry se stavěla od roku 2004. V mrakodrapu je v provozu 57 výtahů, které se mohou pohybovat rekordní rychlostí 64 km v hodině.

Zajímavostí je, že na stavbě se používaly i české výtahy pardubické firmy Pega Hoist.

Stavba plná rekordů

Vnější plocha mrakodrapu z oceli a skla, do kterého by se vešlo 14 Petřínských rozhleden, by dokázala pokrýt víc než 17 fotbalových hřišť. Beton použitý ke stavbě budovy by vydal na chodník dlouhý zhruba 2 065 kilometrů.

Ročně se na vzduchotechnických a chladicích zařízeních zkondenzuje tolik vody, že by naplnila 20 olympijských plaveckých bazénů. Kvůli ocelovo-betonové konstrukci má budova vlastní vnitřní základnové stanice pro příjem mobilních sítí.

Nejvyšší budova světa se pyšní řadou dalších výškových rekordů, jako například nejvýše položenou restaurací ve výšce 442 metrů ve 122. patře, nejvýše položeným bazénem v 76. patře, nejvyšší vyhlídkovou plošinou ve výšce 452 metrů ve 124. patře, nejvýše obydleným patrem na světě, 160., či nejvýše položeným nočním klubem ve 144. patře.

Den po slavnostním otevření Burdž Chalífa skočili z mrakodrapu dva odvážlivci s padákem. Jejich let trval minutu a půl, přičemž rychlost se vyšplhala až na 220 km v hodině. Na video se podívejte zde.