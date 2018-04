VIDEO: Vltavský okruh na kole aneb i v Praze se projedete krásnou přírodou

Ze Střížkova do Ďáblického lesa

Cyklovýlet zahájíme u Střížkova, nové stanice trasy metra C. Mohli bychom sice vystoupit už na Ládví, odkud to máme do Ďáblického lesa blíž, ale cestu bychom si zbytečně zkrátili a ochudili se o pohled na zajímavou architekturu moderní Prahy. Působivá, prosklená a elegantní budova stanice Střížkov, dílo architekta Patrika Kotase, je nejhezčí za soumraku, kdy se v ní začíná rozsvěcet množství světel.

Rozjedeme se po chodníku k poliklinice Prosek, "skvostu" architektury 70. let, zatímco po levé ruce míjíme ubytovnu sester, výškové budovy se žlutými balkonky z dílny jiného slavného architekta - Vlada Miluniče.

Po pěšince dojedeme k hlavní silnici, přejedeme po mostě magistrálu a dostaneme se do Ďáblického lesa. Kubistický hřbitov, další cenná stavba po cestě, nechvalně proslul jako hromadné pohřebiště odpůrců komunistického režimu v padesátých letech.

Prosek za poliklinikou

Výhled až na Říp

Ďáblický les se rozprostírá okolo vrcholu Ládví, které je buližníkovým sukem, čnějícím již od druhohor vysoko nad okolní krajinu. Některé lomy a lůmky v lese využívali již pravěcí lidé na těžbu buližníku, který sloužil jako nedokonalá náhražka nedostatkového pazourku.

My jedeme po severním okraji Ďáblického lesa, kde lomy nejsou, zato tu vede krásná pěšinka a za dobrého počasí je vidět hora Říp i vzdálenější vrcholky Českého středohoří.

Kolem vozovny Kobylisy před cvičištěm pro psy zahneme do Čimického lesa, napojíme se u jeho konce na zelenou a dojedeme na hřeben Velké skály. Pokocháme se krásnou vyhlídkou a sjedeme k Trojskému zámku. To už jsme dojeli z buližníkového prekambria do baroka, prohlídce zámku se ale budeme věnovat jindy.

Podél Vltavy zezadu kolem ZOO jedeme po rovině. Bohužel po asfaltu, ačkoli donedávna tudy vedla štěrková cesta. Tvůrci cyklostezek se zřejmě opájejí představou, že asfalt rovná se cyklistovo blaho. Krásný nový hladký asfalt nicméně ocení aspoň bruslaři, kterých tu za hezkého počasí můžeme potkat desítky.

Drahanskou roklí k Vltavě

Chceme-li z této fádní cesty uniknout, nabízí se nám řada výjezdů doprava směrem do Bohnic několika údolími. My si zvolíme modrou značku a pěšinu stoupající vzhůru k bohnické psychiatrické léčebně starým dubovým lesem. U léčebny, která je dílem renomovaného Václava Roštlapila, mj. tvůrce monumentální Strakovy akademie v Praze-Klárově, zahneme doleva a přes pole si to namíříme do Drahanské rokle, kterou sjedeme dolů k Vltavě.

Ďáblický les

Kolem bývalé dynamitky Nobel

Nenechte se zmást turistickým značením, ukazujícím na poli za Bohnicemi do údolí Čimického potoka - sjezd je to sice pěkný, ale dojedete leda tak do areálu bývalé dynamitky Nobel, továrny na výrobu třaskavin z roku 1868.

Série polorozbořených domů v údolí podél potoka s všudypřítomnými cedulemi POZOR PSI! vypadá jako z hororu. Koho neodradí cedule ani depresivní charakter místa a kdo doufá, že rychle projede k Vltavě, narazí dole na vysoký plot a zamčenou bránu a bude se za štěkotu velkých vlčáků vracet zpátky do kopce na křižovatku, kde špatně odbočil.

Stáhněte si trasu Projetou trasu si můžete stáhnout do programu Google Earth ZDE. Pro ostatní mapové programy stahujte ve formátu GPX ZDE.

Občerstvovací zastávka v Řeži

My jsme ale ze správné cesty nesjeli a od ústí Drahanské rokle dole u Vltavy pokračujeme opět po červené. V Klecánkách kromě jezů a přívozu stojí několik kiosků s občerstvením, kromě toho u přívozu jsou ale otevřeny jen v sezoně. Pokračujeme dál.

V Řeži u Prahy nenavštívíme atomový reaktor, ale příjemnou hospůdku u fotbalového hřiště s celoročním provozem. Není to tak dávno, co tu nabízeli skvělé hotovky, bohužel v poslední době se změnil majitel a už tu mají jen základní občerstvení.

Začíná cesta zpět. Po červené do Klecánek, pak doleva po žluté, kterou po chvíli opustíme a údolím Přemyšlenského potoka dojedeme do Přemyšlení. Ve vsi stojí za povšimnutí zámek z 19. století, vybudovaný na místě tvrze z 10. století.

Ve Zdibech, kde je též tvrz přestavěná na zámek, podjedeme rychlostní komunikaci a po polní cestě kolem ohromné březiněveské skládky dojedeme ke hvězdárně v Ďáblicích.

Hospůdka v Řeži u fotbalového hřiště

Parádní sjezd od hvězdárny Ďáblice

Skládka je velmi výraznou dominantou ve zdejší rovinaté krajině, Ládví je však stále ještě o pár metrů vyšší. Hvězdárna Ďáblice z padesátých let stojí, jak jinak, na buližníkovém návrší, a při troše štěstí se nám odtud otevře výhled na Krušné a Jizerské hory a Krkonoše.

Vystoupat až sem z údolí Vltavy dá docela zabrat, odměnou nám ale bude strmý sjezd z kopce na jižní stranu lesa k domovu důchodců. Kdo je unaven, zamíří ke stanici Ládví, kdo se chce pokochat podvečerním pohledem na stanici Střížkov, vydá se po cestě, kterou jsme do lesa přijeli.