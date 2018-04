VIDEO: Těžké stoupáky, parádní sjezdy i výhledy na Kokořínsku

Délka: 42km (s Vrátenskou horou 48 km)

Převýšení: 665 m (s Vrátenskou horou o 299 m více)

Obtížnost: velká

Typ kola: mtb

Proč tam jet: Překrásná krajina, zajímavé pískovcové útvary, vzniklé přirozenou cestou i lidskou činností, rozsáhlé lesy, mimo hlavní údolí málo turistů i cyklistů.

Popis trasy: ze Mšena po červené a modré - od rozcestí Bílka dolů údolím po modré turistické značce a současně po cyklotrase 009 - na rozcestí pod Pokličkami doleva po červené pod hrad Kokořín (občerstvení) - zpět po silnici na rozcestí pod Pokličkami - přes potok po modré údolím nahoru na silnici - po silnici a žluté značce do Jestřebice (občerstvení) - z Jestřebice sjezd po modré do Šemanovického dolu - po cyklostezce 0011 směrem na Dobřeň- doleva po modré údolím nahoru na silnici u Spáleného vrchu- přejet silnici a pokračovat dolů po modré a pak po žluté do Dolní Vidimi - Střezivojickým dolem po zelené nahoru na Dobřeň (posledních 200 metrů se kolo tlačí) - kousek po silnici směrem na Střezivojice - po modré dolů Dobřeňským dolem do Vojtěchova - po silnici do Ráje (občerstvení) - kousek po silnici směrem na Konrádov - odbočit doleva na dlážděnou silnici do Olešna - po žluté na Zbrázděný vrch - po neznačené polní cestě kolem Tubožského dvoru a pak z kopce do Tubože - po cyklostezce 0003 dlouhé stoupání na zámek Houska (občerstvení) - do kopce po modré na vyhlídku na Říp - zpět k Housce - přes louku k rozcestí pod Lipovým vrchem.

Varianta přes Vrátenskou horu: modrá - po žluté kolem hory - po silnici do Nosálova - návštěva hospůdky U nás - výjezd po silnici zpět k Vrátenské hoře - po modré na rozcestí pod Lipovým vrchem - ti, kteří na Vrátenskou horu nejedou, pokračují z rozcestí pod Lipovým vrchem do kopce po červené - po zelené hezkou lesní cestou s přejezdem louky a sjezdem do Brusného - po zelené do kopce k hájovně Na Rovinách (poslední třetinu se kolo přenáší) - sjezd lesoparkem Debř kolem koupaliště do Mšena a zpět na náměstí.

Varianta začátku přes Pokličky: Spíš pro pěší turisty, po žluté a modré kolem koupaliště lesoparkem Debř, po modré kolem Obří hlavy a Žáby na Pokličky (závěr pouze pěšky) - po schodech dolů na rozcestí pod Pokličkami a dále po červené...