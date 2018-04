VIDEO: Světová rarita v Jizerkách. Kiosek, kde si ceny určují zákazníci

Kiosek leží na strategickém místě na křižovatce Jizerské Promenády a silnice ze Smědavy na Malou Jizerku, asi jeden kilometr nad Smědavou.

Když ke kiosku dorazíte, nejprve máte pocit, že jste narazili na nějaký transformátor, velkou zakrytovanou studnu, úschovnu nářadí, či maximálně budku na ohřátí pro lesníky. Omyl, jste v místě, kde se skromnému lyžaři dostane základního občerstvení - polívka z pytlíku, čaj, grog, svařák nebo ještě něco ostřejšího, a sušenky nebo čokoláda.

Ještě zajímavější než venku je to ovšem uvnitř. Zprvu máte pocit, že jste se ocitli v bufetu někde na Čukotce či v partyzánské zemljance. Nízký strop, přítmí, jeden obyčejný dřevěný stůl s lavicí, na podlaze ošoupaný koberec, malé okénko do improvizované kuchyně, kde pufá plynový ohřívač.

Ale hlavně tu zůstanete doslova civět na ceduli s unikátním nápisem. ZDE SI CENY URČUJE SÁM ZÁKAZNÍK! V angličtině vedle toho je pak ještě vysvětleno, že jde o jediné takovéto místo na celém světě.

Čtyři Pravidla PROVOZU kiosku 1. bezpečnost, aby někdo třeba neuklouzl na schodech

2. hygiena - kelímky i míchátka na jedno použití

3. spokojenost zákazníků - když někdo nechtěně vylije nápoj, dostane druhý zdarma

4. to, co má většina firem na prvním místě - tedy zisk

Neuvěříte, dokud si něco neobjednáte. "Kolik to bude?" vyletí z vás poslušně a na to se ozve: "No kolik dáte?" Nedávno tu autor článku potkal dva mladé závodníky na běžkách, kteří si vyrazili na trénink. "Prosím dva svařáky, ale raději poloviční, mám na to jen 30 korun," řekl jeden z nich. Na to se ozvalo: "Dám vám celý, to je dobrý."

Ptáte se, jak to může fungovat a z čeho majitel svůj kiosek, kam vozí proviant 3,5 km pěšky na sáňkách až z Pešákovny na Jizerce, asi dotuje. Ale pak přijede rodina se třemi dětmi a otec tu nechá za dva svařáky, pět česneček z pytlíku, tři čaje a dvě fidorky klidně 250 korun.

"Tahle obchodní strategie funguje jen na horách, srovnal bych to s hranicí výskytu klíšťat," říká majitel a provozovatel Zdeněk Joukl. "Do 800 metrů nad mořem bych si na podobnou provozovnu netroufl, ale tady je to 922 metrů a tak už jsou tu lidé k sobě slušní," dodává Joukl, který kiosek provozuje už 12 let.

Majitel kiosku Promenáda v Jizerkách pan Joukl veze zásoby na bobu.

A zřejmě má pravdu. Poznáte to třeba na Štědrý den. Široko daleko je zavřeno a zimní kiosek Promenáda je jediným místem, kde dostanete aspoň čaj. Zmrzlí lyžaři se tu tisknou k sobě na lavici bez rozdílu pohlaví, přejí si všechno nejlepší a nabízejí ovoce a cukroví z vlastních zásob. A venku ve směru na Smědavu trčí uprostřed stopy cedule "Smědava má zavřeno". Když tam 26. 12. konečně otevřou, světe div se, cedule před kioskem poctivě zmizí.





Opravdu se asi nenajde nikdo, koho by kiosek nějak vnitřně neoslovil. Můžete si tu zahrát třeba šipky - kdo strefí střed nebo devítku, dostane pohled. A jsou tu ještě bonusy v podobě básniček pro ženy, které potěší na duši - každá si může vylosovat, autorem je sám pan Joukl. Jedna z mnoha:

Přebolí

Ztratila jsi lásku

Máš však dobré zdraví

Zajdi do biásku

Na smutek polétavý

Tak brzy na shledanou v kiosku. A neberte si s sebou moc peněz. Nebudete je tolik potřebovat.



Během zimy hlavně o víkendech, často pak středa, čtvrtek, pátek.