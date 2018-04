VIDEO: Supertrasa na biku liduprázdnou krajinou Brdů

Začínáme ve vesničce Lochovice

Do Lochovic se dostaneme autem od plzeňské dálnice, kterou opustíme na sjezdu ve Zdicích. Projedeme Libomyšlí, prokličkujeme několika serpentinami a jsme na místě. Můžeme sem dojet i vlakem, ale spojení může být problematičtější.

Komu nevadí pár kilometrů navíc, vystoupí z vlaku ve Zdicích, které leží na hlavní vlakové trase a kam jede více spojů. Podél říčky Litavky pak dojedete po polní cestě přes Libomyšl až do Lochovic. Je to 18 kilometrů navíc (9 tam a 9 zpátky), ale téměř po rovině.

POZOR: tato trasa není na značená cykloturistických mapách, ty naopak nabízejí cyklotrasu 0007 po hlavním tahu ze Zdic na Příbram. Ve všední den tu odvážlivce, kteří uvěří tomu, že je cesta vhodná pro cyklisty, míjejí desítky kamionů.

Proto spíš doporučuju uvedenou polní cestu podél Litavky, užijete si víc klidu. Cesta je sjízdná po celý rok kromě brzkého jara, kdy se vám na polní cestě mezi Libomyšlí a Lochovicemi nabalí na kola tolik jílovité hlíny, že pak bicykl nejde ani tlačit. To se týká i některých dalších cest této trasy, například po východním svahu Plešivce do Lhotky. Ale jinak je to po většinu roku v pohodě a pokud nenapadne moc sněhu, dá se trasa s určitými úpravami jezdit i v zimě.

Statek u Litavky v Lochovicích

Lochovice jsou malou vesničkou v údolí říčky Litavky. Zdálky působí malebným dojmem, zblízka jsou jako mnoho českých vesnic poněkud zanedbané. Dominantou Lochovic je zdevastovaný zámek se zarostlým a zpustlým parkem, v poslední době se ale už začal opravovat.

Pokud si zde chcete koupit jídlo na cestu, doporučuju spodní Jednotu, protože v horní samoobsluze prodávají prošlé potraviny, na kterých je datum spotřeby šikovně přelepeno cenovkou.

Vzhůru na Plešivec, kde stálo jedno z nejstarších hradišť u nás

Po červené značce se vydáme z údolí říčky Litavky vzhůru směrem na Plešivec. Lesní cesta nás dovede na zpevněnou polní cestu, kde můžeme odbočit doleva na Lhotku a vrátit se zpět na červenou (stoupání není tak prudké), nebo jet stále po červené vzhůru.

Vjedeme do lesa a v něm zůstaneme po celou dobu. Po celé délce trasy není jediná hospoda ani kiosek s klobásami, proto doporučuji vzít si občerstvení s sebou. Stále stoupáme, dva krátké úseky musíme kolo tlačit, jinak se dá vyjet až na vrchol.

Cesta do Lhotky, v pozadí Plešivec

Na vrcholu Plešivce stálo v 10.-12. století př. n. l. hradiště kultury Knovízské, v té době jedno z největších podobných osídlení v celých Čechách. Ve výšce 654 metrů zabíralo plochu 57 hektarů a celé bylo opevněno mohutnými valy s délkou až 2 400 metrů. Místo je známé četnými nálezy bronzových předmětů a také pokladem stříbrných denárů z 11. století.

Dnes kromě moře kamení, které nám místy brání v jízdě, tu můžeme nalézt i jiné poklady. Kdo holduje geocachingu, může si s sebou na vyjížďku vzít gps přístroj a hledat geokešky Base-camp Plesivec, Plesivec, Dolovani pod Plesivcem nebo Stonepolis.

Na Čertově kazatelně, odkud je překrásná vyhlídka do kraje, se zapíšeme do vrcholové knihy a sjedeme dolů k silnici z Jinců do Běštína. Cestu plnou kořenů vzápětí vystřídají kameny, pak následuje poměrně rovná cesta, která nás dovede až dolů. Od silnice stoupá vzhůru úzká asfaltka s dobrým povrchem, kudy si to pak budeme svištět zpátky velkou rychlostí.

Viklan pod Plešivcem

Přes Velkou Babu na Brdlavku

Teď vyjedeme na rozcestí s modrou značkou a jedeme na Velkou Babu. Z ní sjedeme údolím, na jehož úbočí roste starý bukový les, dolů k prameni Brdlavka. Pozor, těsně před sjezdem opouštíme modrou, dole se na ni znovu napojíme, ale musíme odbočit po modré doprava, ne doleva. Sjezd listím patří po vyhlídce z Čertovy kazatelny k dalším nepopsatelným zážitkům dnešního výletu.

Brdlavka, někdy též nazývaná Prdlavka, je pramenem, u něhož legendy uvádějí, že lidem ulevuje od nadýmání a různých potíží. Natankujeme vodu do bidonů a znovu stoupáme.

Tady přijde ke slovu podrobná mapa nebo gps, protože opouštíme značenou cestu a snažíme se dostat na červenou vedoucí na Kuchyňku. Buď se trefíme nejdřív na žlutou a pak na červenou, nebo rovnou na červenou, případně taky můžeme krásně zabloudit.

Po červené vyjedeme až nahoru na vrchol, tedy ti zdatnější, ostatní posledních sto metrů kolo tlačí. Okolo vrcholu leží přírodní rezervace Kuchyňka se zbytky původních suťových lesních porostů, s výskytem vzácné flóry a fauny.

Červená značka nás po hřebeni dovede do Komorska. Po středověké vesnici, která před stovkami let lehla popelem, tu nezbylo nic, kromě novodobého pomníku.

Kuchyňka

Viklan, skalní městečko a geokeška Stonepolis

Legenda ke geokešce Stonepolis "Kdy a jak se objevili na horách mužíci, to už málokdo ví. Sojka říkala, že tomu bylo prý tak, že brdský duch Fabián uzavřel s Krakonošem dohodu o volném pohybu pracovních sil a tak postupně mužíci osídlili kdejaký kopec a horu a sojky zase hlásily, kdo v Brdech kde seče trávu na Fabiánovým.

Ale odkud přesně mužíci přišli, to se domýšlí už málokdo. Proto vám nabízíme možnost podívat se do jejich prapůvodního sídla. Pokud se rozhodnete jejich město navštívit, nerušte je. Cache se nachází mimo ně. Napište zprávu o svém nálezu a zanechte město takovým jaké je, případně jej zkrášlete. Až budete na horách v nouzi, mužíci na vás nezapomenou a odmění vás."

Po asfaltové cestě si to rychle sjedeme dolů k Plešivci a po červené a modré značce se dostaneme k viklanu. Ten se prý kdysi kýval na dvou čepech, dokud do něj neuhodil blesk. V nejbližším okolí viklanu leží opravdové skalní městečko. Je tvořeno desítkami kamenných mohyl různých velikostí.

V blízkosti městečka na okraji mlází můžete najít geokešku Stonepolis s legendou - viz rámeček vpravo.

Od viklanu pokračujeme po modré a žluté ke Smaragdovému jezírku s podivuhodnou barvou, po cestě protkané tisícovkou kořenů dojedeme do Lhotky a odtud sjedeme po silnici ke křižovatce s polní cestou, na které se napojíme zpátky na červenou. Sjedeme k Litavce a jsme v Lochovicích.

Kdo zatouží po občerstvení, nalezne v Lochovicích dvě restaurace, jedna z nich je o něco méně zakouřená, ale žádná nemá venku zahrádku. Ti, kteří pokračují do Zdic, mohou se zastavit v hospodě v Libomyšli, která zahrádku má a také tam velmi dobře vaří.

Příště vás čeká další náročná trasa v terénu a pak už potěším milovníky pohodových vyjížděk po rovině. Protože ne všichni cyklisté milují poskakování po kamenech a kořenech.

Stonepolis