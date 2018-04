VIDEO: Split a Trogir, jedna z nejmalebnějších měst na Jadranu

Po léta bylo Chorvatsko pro Čechy jakousi zemí zaslíbenou. Mají totiž moře a není to tak daleko. A i když mnohé letos od cesty k Jadranu odradily nové zákony komplikující hladký vstup do země, i tak bude jistě hodně těch, co sbalí kufry a naberou tento tradičně oblíbený směr.

Zajímavou destinací je třeba střední Dalmácie. Tak co zkusit letos nezapustit kořeny na jednom místě a trochu se tu porozhlédnout. Centrem a cestovní křižovatkou této oblasti je město Split, proto se stává skvělou cestovatelskou základnou.