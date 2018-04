VIDEO: Skluz a odraz, alfa a omega in-line bruslení. Tipy pro pokročilé

Podívejte se na in-line začátečníka a dobrého fitness bruslaře. Rozdíl mezi nimi bude dramatický především ve dvou věcech. Až vás překvapí, o co delší bude mít pokročilý bruslař skluz a o co důrazněji a silněji se bude odrážet. Skluz a odraz jsou totiž alfou a omegou in-line bruslení. Čím lépe je provedete, tím rychleji pojedete.

Odraz do strany, ne dozadu

Zatímco začátečník a mírně pokročilý se bude odrážet spíše dozadu za sebe a více z předního kolečka, expert se bude odrážet mnohem efektivněji do strany a bude daleko více zapojovat patu a kolečko zadní.

S tím souvisí i bruslařův postoj. Čím je vyšší, tím kratší má bruslař dráhu pro odraz. Tím také bude odraz slabší a následně i skluz po jedné brusli kratší.

Čím více se bude bruslař naopak odrážet z nižšího postoje - přidřepnutí - tím bude odraz silnější a delší a následný skluz po jedné brusli lepší a také delší. Jasnou výslednicí je pak rychlejší jízda. Podívejte se třeba na YouTube.com, jak tohle umí Martina Sáblíková.

Než to zkusíte na bruslích, můžete si to vyzkoušet na suchu bez bruslí. Sami uvidíte ten rozdíl. O co půjde při přidřepnutí a správně provedeném odrazu odrazová noha dál do strany.

Nácvik práce rukou

Minikurz přešlapování

Když se učíte jezdit rychleji, je dobré k tomu vědět také to, jak zatáčet. V dlouhých zatáčkách s větším poloměrem můžete zkusit přešlapovat. To už je opravdová vyšší dívčí in-line bruslení. Je to především otázka dobré rovnováhy, protože těžiště musí být vykloněné mimo osu těla a bruslař musí mít takovou rychlost, aby se nezřítil na stranu, do níž zatáčí. Vnější nohu pravidelně překládejte na úroveň nohy vnitřní a dávejte přitom pozor, abyste si neškrtli o druhou brusli.

Někomu přitom bude překážet zadní brzda, která je většinou na pravé brusli, tedy na té noze, kterou nejspíše budeme více přešlapovat. Není tedy nic snazšího než brzdu odmontovat.

Ze začátku je dobré to zkusit opatrněji jen jednou, dvakrát. Čím se budete cítit jistěji, tím můžete přešlapovat častěji za sebou a ve větší rychlosti.

Přešlapování do zatáčky bruslaře především zrychluje.

Jinak ten, kdo chce jet rovně i do zatáčky ještě rychleji, zapojí při bruslení pořádně obě ruce. Podívejte se, jak to třeba dělají naši dva malí závodníci, Terezka a Šimon, na videu.

Umění se vyhnout

Čím rychleji in-line bruslař jede, tím lépe musí být zároveň připraven na případné překážky na cestě před sebou. Umět přejet klacík, vyhnout se, či malou a nízkou překážku dokonce přeskočit.

Vyhýbání se překážkám můžeme nacvičit na větším prázdném asfaltovém plácku tak, že si postavíme slalom nebo budeme ve větší rychlosti objíždět třeba nakreslený velký bod. Jde o nácvik jízdy na vnějších a vnitřních hranách koleček pomocí přenášení váhy z jedné strany na druhou.

Přeskakování překážek se pak můžeme začít učit opět tak, že si nejprve symbolickou překážku namalujeme křídou na zem. Později zkusíme přeskočit třeba botu.

Základem je mít pokrčená kolena, být v mírném předklonu - nikdy ne záklonu - a včas a dostatečně se odrazit. Pozor přitom na dopad. Ten musí být opět do pokrčených kolenou.

Nácvik slalomu

Brzdění je zákon přežití

Na závěr si řekneme, jak brzdit a zabrzdit. Teprve ten, kdo umí rychle zabrzdit a zastavit, může o sobě říci, že je opravdu dobrý bruslař. A věřte, že to každý bude dříve či později potřebovat.

Brzdění zvládne nejlépe ten, kdo se naučí držet dobře rovnováhu a jezdit na jedné brusli. Existují dva základní způsoby brzdění, které jsme si představili už v předchozím, začátečnickém kurzu. Brzdění patní brzdou a v takzvaném T-Stopu.

Patní brzdu použijeme tak, že se nejprve míně pokrčíme v kolenou, lehce předkloníme a pro lepší držení rovnováhy lehce roztáhneme ruce do tvaru písmene A. Pak přeneseme váhu na levou, stojnou nohu a předsuneme pravou nohu s brzdou. Nakonec zvedneme špičku pravé nohy a zatlačíme patou k zemi. Zkoušíme to několikrát za sebou a případně zvyšujeme rychlost.

T-Stop je zejména pro ty, kteří jezdí bez patní brzdy, a může být po dokonalém zvládnutí velmi účinný. Provádí se tak, že se opět pokrčíme, mírně předkloníme a jednu nohu jako by táhneme za sebou tak, že kolečka hladí asfalt. Čím více zatlačíme kolečka na podložku, tím více brzdíme. Jen pozor, zadní, brzdící brusle má tendenci jít do smyku - vykývnout se vlevo či vpravo - a způsobit náš pád.

Tak hodně zdaru a nezapomeňte zejména při výuce na helmu a kompletní sadu chráničů.