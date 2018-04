VIDEO: Šílené kousky pasažérů na letišti v USA. Úřady běsní

Přátelé Joe Ayala a Larry Chen vyvěsili na internet videoklip, který způsobil poprask nejen na mezinárodním texaském letišti Fort Worth v Dallasu. Poté, co mladíkům zrušili let, nešli do doporučeného hotelu, ale zůstali na téměř opuštěném letišti. Rozhodli se, že si čas zkrátí sérií taškařic a natočí si to na video.

Nejprve si zazávodili v invalidních vozících v prázdné odletové hale. Narazili přitom na člena úklidové čety, který nad tím jen zakroutil hlavou.

Závody na invalidním vozíku Letištní hlášení v podání Larryho Chena

V dalších záběrech se mladíci zastavují u opuštěné odbavovací přepážky společnosti American Airlines, kde jeden z nich zuřivě buší do klávesnice počítače a vydává nedefinovatelné skřeky do letištního amplionu.

To, že byli na letišti téměř sami, jako by dvojici šprýmařů přímo pohánělo k vymýšlení větší a větší recese. Další klip přenese diváka na toalety, kde se odehraje menší mýdlová bitva.

Zlatým hřebem videa je vniknutí do kuchyně jedné z restaurací, kde si mladík vezme skleničku a poté si jde k pípě načepovat pivo.

Následují scénky na eskalátorech, kdy se jeden točí dokola na protijedoucích pásech. Vše zakončeno stojkami ve vagonu letištní kyvadlové dopravy.

Proč si pivo sám nenačepovat? Stojky ve vagonu kyvadlové dopravy

Úřady mají co vysvětlovat

Pozdvižení, které videoklip vyvolal, nyní řeší vedení dallaského letiště i bezpečnostní experti. Mnozí se ptají, jak je možné, že mladíci si na letišti dělali, co chtěli, a nikdo je nekontroloval?

"Tady končí veškerá legrace. Něco podobného se už rozhodně nikdy nebude opakovat," prohlásila členka vedení dallaského letiště Betty Culbreathová pro televizní stanici CBS s tím, že video vyvolává mylný dojem, že letiště bylo zcela nestřeženo.

Podobně "žehlí" incident na všech frontách i mluvčí letiště David Magaña. "Je nutné zdůraznit, že ochranka tvůrce videoklipu několikrát během natáčení kontrolovala. Filmaři však nijak neohrožovali sebe ani leteckou bezpečnost, a proto jim pracovníci letiště jejich činnost nezakázali," uvedl Magaña pro CNN. Zároveň však připustil, že video odhalilo bezpečnostní skulinu ve střežení restaurace a že nyní už probíhají kroky k nápravě.

Zatím není jasné, zda vedení letiště vznese proti Joeovi Ayalovi a Larrymu Chenovi obvinění, uvedl britský DailyMail, který o případu informoval jako jeden z prvních.

Je to podvrh, namítají někteří diváci

Mnozí diváci dokonce tvrdí, že videoklip je podvrh, že je to jen zručná práce střihačů a že je to nejspíš virální reklama na firmu Canon. Kamera a další vybavení je totiž právě od této firmy, jak uvádějí autoři snímku, kteří navíc mají s filmováním zkušenosti.

V diskusích na internetu a na YouTube mnozí namítají, že video takové úrovně by musel natáčet celý tým lidí a navzdory tvrzení šprýmařské dvojice, že nepoužili ani stativ, prý by to bez něj nemohli zvládnout. "Natočit něco podobného není problém, záběry jsou většinou statické. A šlo by to i bez stativu, stačí pár šikovně položených držáků a dobrá produkce," říkají členové televizního štábu redakce iDNES.cz.

To potvrzují i sami autoři videoklipu v rozhovoru pro automagazín Jalopnik. Uvedli, že se chtěli jen zabavit, že je natáčení baví a že opravdu pracovali bez stativu. Oba jsou horlivými přispěvateli snímků i klipů na autoweby jako např. Speedhunters nebo Driftfotos. Celý rozhovor si můžete přečíst v angličtině ZDE.

Vedení letiště teď musí každopádně horko těžko vysvětlovat, jak se něco takového může v USA za zpřísněných bezpečnostních podmínek odehrát.