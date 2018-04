VIDEO: Připravte si kolo na sezonu. Co udělat doma a co nechat servisu

"Čistota půl zdraví"

Vždy platí, že čím více jsme se až dosud o své kolo starali, tím to budeme mít jednodušší. Kdo kolo po poslední podzimní vyjížďce pořádně umyl, vyčistil, zkontroloval a namazal, ten bude mít nejlehčí práci.

Pokud se přeci jen náhodou stalo, že jsme kolo zapomněli vyčistit, udělejme nejprve právě dodatečnou očistu. Dlouhé roky se říká, že ideální je nejprve mokrý hadr nebo ještě lépe houba s jarem, a poté suchý hadr.

Na řetěz se pak tomu, kdo jezdí hodně, vyplatí používat pračku řetězu. Stojí od 300 do 800 korun. Do ní pak patří nějaký ekologický čistič.

Až budeme mít kolo perfektně umyté a vysušené, můžeme začít s kontrolou.

V servisech se běžně setkávají i s takhle špinavými koly.

Důkladná kontrola

Nejprve vizuálně zkontrolujeme opotřebení kola – ojetí, možné zpuchření plášťů, opotřebení brzdových špalíků, případně destiček (u kotoučů). Prohlédneme, zda někde není něco prasklé (hlavně rám, sedlovku nebo představec) a zda nejsou probroušené ráfky. A nezapomeňme na lanka. Nesmí být nikde roztřepená.

Roztřepená lanka

Pokud je vše v pořádku, namažeme řetěz a zjistíme, zda nám vše dobře chodí. Zda jdou lehce brzdy, zda přehazuje přesmykač a přehazovačka a zda není potřeba vyměnit lanka a bovdeny. Také, zda kola nehážou osmu, a jestli tedy nepotřebují vycentrovat. A zda nám dobře chodí přední odpružená vidlice.

Ideální je se na kole trochu projet a vyzkoušet, jestli vše perfektně funguje.

Kontrola opotřebení ráfku

Změřte vůli řetězu

expert Dlouhán Jan Přistoupil (přezdívaný Dlouhán), kterého vidíte na videu, je vynikající mechanik, který léta pečoval o kola naší reprezentace. V současné době je hlavním mechanikem MTB týmu České spořitelny.



Na závěr bychom měli změřit vůli řetězu. Je na to jednoduchá speciální měrka, která se dá za pár babek koupit a lze ji vřele doporučit. Kdo ji mít doma nechce (dělá chybu), měl by s kolem na závěr celé kontrolní procedury sjet do servisu a nechat si přeměřit řetěz tam.

Pokud je totiž moc vytažený, je třeba ho ihned vyměnit. Když to neuděláme, bude laicky řečeno vytažený řetěz ze začátku přinejmenším zbytečně hoblovat pastorky (ozubená kolečka na zadním kole), později kolo přestane dobře přehazovat a místo výměny řetězu budeme muset vyměnit i celou zadní kazetu (zmíněné pastorky).

Pokud jediná z výše zmíněných věcí nefunguje či je nějak poškozena, kolo patří do servisu.

Kontrola brzdových špalků

Servis není žádný nadstandard

Platí, že i trochu šikovný laik si toho dnes sám moc nevymění a neopraví. Ale hlavně ani není proč, doba bolševického samodělu je pryč.

Komu to nakonec přece jen nedá a chce se do něčeho pustit, pak ať raději skončí, když se na to cítí, u případné výměny plášťů a brzdových špalíků nebo destiček. Vše ostatní je lepší svěřit servisu. Příště si řekneme a ukážeme, co tam hlavně opravují a jak. A také kolik to může stát.

Ale nezapomeňme. Aby kolo nemuselo do servisu moc často, je dobré ho řádně ošetřovat, čistit a kontrolovat.