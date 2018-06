Prezidentský vlak vyjel jako součást oslav stoletého výročí vzniku společného státu. Projekt připravilo Národní technické muzeum s Českými drahami a Železnicí Slovenské republiky.

Vlak postupně projede 15 českých a slovenských měst a lidé na zastávkách mohou do jednotlivých vozů nahlédnout. Nejmladší z vozů z roku 1968, zvaný Svoboda, bude určený k prohlídkám. Připravená je i výstava o železničních cestách prezidentů. Starší Masarykův salonní vůz a vůz pro rakouského císaře Františka Ferdinanda d’Este z roku 1909 je veřejnosti uzavřen a prohlédnout si jej lidé mohou pouze okny.

Vůz pro Masaryka byl vyroben v roce 1930 a prezident jej dostal ke svým osmdesátým narozeninám. „Prezident ho používal až do konce svého funkčního období a posloužil mu i na jeho poslední cestě, kdy se převážely jeho ostatky z Prahy do Lán - to ve voze jelo Masarykovo nejbližší příbuzenstvo,“ přiblížil jeden z průvodců salonním vozem František Kaplan.



Poté vůz používali ostatní českoslovenští představitelé státu - například prezident Edvard Beneš při návratu do Prahy po skončení II. světové války. „V roce 1967 byl vůz zrušen a hrozila mu likvidace. Ale v roce 1991 byl opraven a uveden znovu do provozu, byť už jen na slavnostní příležitosti a významné dny,“ doplnil Kaplan.



A jak vypadá interiér salonního vozu prezidenta Masaryka? Kromě salonku pro konference, kde prezident přijímal návštěvy, má pánskou i dámskou ložnici a pokoje pro služebnictvo. „Dámská ložnice má ještě záchod a umyvadlo a pokoj pro pokojskou. S Masarykem většinou cestovala choť nebo dcera Alice. Na druhé straně má ložnici pan prezident, včetně pokoje pro komorníka. Vůz má ještě tři další pokoje - pro kuchaře, lékaře a tajemníka,“ doplnil další z průvodců Pavel Gans.

Prezidentský vlak na Masarykově nádraží v Praze (28. června 2018)

Masarykův salonní vůz jel naposledy na trati s rakouským prezidentem Heinzem Fischerem, který cestoval z Prahy do Lán za českým protějškem Milošem Zemanem. Běžní cestující se ale vlakem projet nemohou. Souprava vyjíždí pouze ke slavnostním příležitostem a při významných událostech.