VIDEO: Lipno na Šumavě láká na nový bikepark

Je to ideální trať pro začínající a mírně pokročilé jezdce. Ale pobaví se tu i ti zkušenější. Překážky s trochou opatrnosti zvládnou i obyčejní kluci a holky, kteří rádi jezdí na kolech, nebo tátové hobíci. Samozřejmě všichni přinejmenším s helmou a rukavicemi, případně i dalšími chrániči.

Terénní nerovnosti, klopenky, přejezdy, skoky i lesní úseky. Komu je to málo, může si navíc celou trať vyšlápnout nahoru. Aspoň trochu zdatní borci to na zaaretovaných celoodpružených kolech zvládnou a nebudou muset spoléhat jen na lanovku.

Pojďme si trať v rychlosti projet. Seshora od horní stanice lanovky je docela impozantní pohled na sjezdovku zakončenou Lipenskou nádrží. Po krátkém prudším nástupu přijde první překážka - Step down, terénní vlna, kde si ti zkušenější mohou skočit. Pak zatáčka a Hliněná lavice.

Za sérií dalších zatáček čekají čtyři terénní boule - pozor, pěkně to nakopává. Potom nízký lávkový přejezd v North shore stylu a už je tu další lavice a boule. Pak přichází terénní vlna a dřevěná lavice s hliněným dopadem. Poté lavice s dřevěným přejezdem a série terénních boulí a ještě jedna dřevěná lavice s hliněným dopadem.

Následuje Rock garden - "zahrádka" dlážděná velkými kameny. Po ní poslední lávkový přejezd s hliněným dopadem a konečně zpomalovací retardér, překážka č. 13. Uf, a je to.

Tady zatím trať končí, borci se mohou pustit ve velkém stylu přímo po posledním úseku sjezdovky k lanovce.

Přímo v trase lanové dráhy se na příští rok plánuje výstavba Black Trailu, který bude mít náročnější parametry a bude určen zkušenějším bikerům. Pod retardérem č. 13 pak má vzniknout Dirt jump zone s různými skoky, lavicemi a dřevěnými překážkami.

Do bikeparku můžete přijet s vlastním kolem, nebo si ho na místě půjčit. V půjčovně asi 50 metrů od čtyřsedačkové lanovky, která vyváží kola nahoru, si můžete vybrat z 27 špičkových modelů Specialized. Jednak čistokrevná sjezdové kola (down hill) - Specialized Big Hit I, II, III, pak deset kousků all mountain - Specialized Pitch, Specialized XC, Stumpjumper, Rockhopper a dokonce i dětská "celopéra". Kolo si můžete půjčit již na jednu hodinu, ale i více dní, stejně jako přilby a chrániče. K zapůjčení musíte složit vratnou kauci nebo předložit dva platné doklady.